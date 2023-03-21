В Африке ожидают исполнения условий зерновой сделки

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Как передают “Известия”, парламентарии стран Африки выразили надежду, что зерновая сделка будет выполнена в полном объеме. Это означает не только экспорт украинского зерна, но и снятие санкций, препятствующих поставкам продовольствия из России.
Отмечается, что Москва исполняет свои обязательства в рамках Стамбульского соглашения, однако на африканские рынки получили лишь три процента продукции, вывозимой из Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной парламентской конференции Россия – Африка. По словам главы государства, если зерновую сделку продлить не удастся, РФ готова поставлять продовольствие в эти государства бесплатно. Также Путин пообещал списать странам континента задолженность на сумму более 20 миллиардов долларов.