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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В 3 раза выросло число нелегалов, прибывших в Тюменскую область

21 марта 2023, 09:52
Фото: 1MI

В Тюменской области в 3 раза увеличилось число нелегальных мигрантов

С 38 912 до 116 179 выросло число нелегальных мигрантов в регионе. Об этом сообщает руководитель УМВД по Тюменской области в годовом отчеле, который имеется в распоряжении редакции.

За 2022 году на миграционный учет поставлено 181 087 человек (+30,6%). Лишь 1 161 иностранец получил разрешение на временное проживание.

«С изменением санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с ослаблением распространения новой коронавирусной инфекции, существенно увеличились миграционные потоки, что привело к росту на 4,4% числа преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (с 473 до 494)», — докладывают в УМВД по Тюменской области.

Из них 20,2% составляют кражи (100), 24,3% — оборот наркотических средств (123), 3,6% мошенничества (18). Вместе с тем на 8,1% увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении мигрантов — с 211 до 228.

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Начальник Управления по вопросам миграционных процессов УМВД по Тюменской области Алексей Заморов убежден, что органы власти должны контролировать миграционные процессы.

«Мы должны признать, что часть преступлений, связанных с трафиком наркотических веществ, контрабандой, иные преступления совершаются именно приезжающими иностранцами», — говорит Заморов.

Иван Вершинин, руководитель фракции ЛДПР убежден, что работодатели должны следить за гражданами, которых привлекают из других стран в Тюменскую область, они также несут ответственность за поведение иностранных работников на территории нашей страны.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что прокурорами Тюменской области за 2022 году было выявлено порядка 1,5 тыс. нарушений закона в сфере экстремизма и терроризма.

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