В 3 раза выросло число нелегалов, прибывших в Тюменскую область

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
За 2022 году на миграционный учет поставлено 181 087 человек (+30,6%). Лишь 1 161 иностранец получил разрешение на временное проживание.
«С изменением санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с ослаблением распространения новой коронавирусной инфекции, существенно увеличились миграционные потоки, что привело к росту на 4,4% числа преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (с 473 до 494)», — докладывают в УМВД по Тюменской области.
Из них 20,2% составляют кражи (100), 24,3% — оборот наркотических средств (123), 3,6% мошенничества (18). Вместе с тем на 8,1% увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении мигрантов — с 211 до 228.
Начальник Управления по вопросам миграционных процессов УМВД по Тюменской области Алексей Заморов убежден, что органы власти должны контролировать миграционные процессы.
«Мы должны признать, что часть преступлений, связанных с трафиком наркотических веществ, контрабандой, иные преступления совершаются именно приезжающими иностранцами», — говорит Заморов.
Иван Вершинин, руководитель фракции ЛДПР убежден, что работодатели должны следить за гражданами, которых привлекают из других стран в Тюменскую область, они также несут ответственность за поведение иностранных работников на территории нашей страны.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что прокурорами Тюменской области за 2022 году было выявлено порядка 1,5 тыс. нарушений закона в сфере экстремизма и терроризма.