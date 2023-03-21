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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Тюменцы протестуют против сбора биометрии в школах

21 марта 2023, 08:43
Фото: Общенародный Союз Возрождения России Тюмень

Тюменские родители выходят на одиночные пикеты против сбора биометрии в школах

В Тюмени проходят одиночные пикеты родителей школьников, выступающих против сбора биометрических данных у детей в школах. Тюменцы боятся, что биометрическими данными могут завладеть сторонние лица и впоследствии их неправомерно использовать.
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Тюмень
«Ни одним федеральным законом не предусмотрена обязанность предоставлять биометрические данные при реализации права на образование. Отказ физического лица от прохождения идентификации и (или) аутентификации с использованием его биометрических персональных данных не может служить основанием для отказа ему в оказании государственной, муниципальной или иной услуги, выполнении государственных, муниципальных функций, продаже товаров, выполнении работ или отказа в приеме на обслуживание», — отмечают протестующие тюменцы.

Горожане уверены в том, что предоставление биометрических персональных данных не может быть обязательным, поэтому выступают против такой инициативы.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских школах планируют установить систему распознавания лиц. Об этом еще в начале февраля этого года заявил глава департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. По его словам, необходимое оборудование инфраструктура имеются. Правда, чиновник отметил, что для внедрения такое системы требуется разрешение родителей и учащихся.

#Общество#Новости тюмени#Пикет#Одиночный пикет#Родители#Школьники#Тюмень#Дети#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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