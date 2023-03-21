Тюменцы протестуют против сбора биометрии в школах

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских школах планируют установить систему распознавания лиц. Об этом еще в начале февраля этого года заявил глава департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. По его словам, необходимое оборудование инфраструктура имеются. Правда, чиновник отметил, что для внедрения такое системы требуется разрешение родителей и учащихся.