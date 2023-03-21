Тюменцы протестуют против сбора биометрии в школах

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
«Ни одним федеральным законом не предусмотрена обязанность предоставлять биометрические данные при реализации права на образование. Отказ физического лица от прохождения идентификации и (или) аутентификации с использованием его биометрических персональных данных не может служить основанием для отказа ему в оказании государственной, муниципальной или иной услуги, выполнении государственных, муниципальных функций, продаже товаров, выполнении работ или отказа в приеме на обслуживание», — отмечают протестующие тюменцы.
Горожане уверены в том, что предоставление биометрических персональных данных не может быть обязательным, поэтому выступают против такой инициативы.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских школах планируют установить систему распознавания лиц. Об этом еще в начале февраля этого года заявил глава департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. По его словам, необходимое оборудование инфраструктура имеются. Правда, чиновник отметил, что для внедрения такое системы требуется разрешение родителей и учащихся.