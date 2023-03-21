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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Тюменцам рассказали, как можно сэкономить на отпуске

21 марта 2023, 04:03
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, откуда выгоднее всего лететь в Турцию

Жителям Тюменской области рассказали, как сэкономить на отпуске весной. По словам туроператоров, наиболее дешевый тур в Турцию, в частности, можно приобрести с вылетом из Москвы или Екатеринбурга. Однако, если учитывать расходы на дорогу до города вылета, выгода получается минимальной.
Сюжет
Тюмень

Разница в цене между вылетом из Тюмени или вылетами из Екатеринбурга и Москвы не превышает 10-15 тысяч рублей.

«Если сравнивать цены на вторую половину мая, то на двух взрослых в „хорошую четверку“ на Анталийском побережье на „Все включено“ на неделю из Тюмени будет стоить от 116 тысяч рублей, в „пятерку“ — от 126 тысяч рублей. Из Екатеринбурга в „четверку“ — от 110 тысяч рублей, в „пятерку“ — от 117 тысяч рублей, из Москвы в „четверку“ — от 88 тыс. рублей, в „пятерку“ — от 95 тысяч рублей», — сообщили РБК Тюмень специалисты.

Также они добавили, что Турция продолжает удерживать позиции как самая популярная страна у россиян для отдыха. В период с 1 января по 14 марта 2023 года, 22% туристов выбирали Россию, 22% — Турцию, 18% — ОАЭ, 15% — Таиланд, 11% — Египет.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье из Тюмени более чем на сутки был задержан вылет в Сочи. Причиной перестановки в расписании стал сильный туман в аэропорту Сочи.

В Сочи задержан почти на 5 часов вылет авиарейса до Тюмени из-за непогоды
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Отпуск#Туристические путевки#Туристы#Тюмень#Тюменская область#Турция
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