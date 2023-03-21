Тюменцам рассказали, как можно сэкономить на отпуске

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Разница в цене между вылетом из Тюмени или вылетами из Екатеринбурга и Москвы не превышает 10-15 тысяч рублей.
«Если сравнивать цены на вторую половину мая, то на двух взрослых в „хорошую четверку“ на Анталийском побережье на „Все включено“ на неделю из Тюмени будет стоить от 116 тысяч рублей, в „пятерку“ — от 126 тысяч рублей. Из Екатеринбурга в „четверку“ — от 110 тысяч рублей, в „пятерку“ — от 117 тысяч рублей, из Москвы в „четверку“ — от 88 тыс. рублей, в „пятерку“ — от 95 тысяч рублей», — сообщили РБК Тюмень специалисты.
Также они добавили, что Турция продолжает удерживать позиции как самая популярная страна у россиян для отдыха. В период с 1 января по 14 марта 2023 года, 22% туристов выбирали Россию, 22% — Турцию, 18% — ОАЭ, 15% — Таиланд, 11% — Египет.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье из Тюмени более чем на сутки был задержан вылет в Сочи. Причиной перестановки в расписании стал сильный туман в аэропорту Сочи.