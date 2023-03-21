Тюменцам рассказали, как можно сэкономить на отпуске

Тюменцам рассказали, откуда выгоднее всего лететь в Турцию

Жителям Тюменской области рассказали, как сэкономить на отпуске весной. По словам туроператоров, наиболее дешевый тур в Турцию, в частности, можно приобрести с вылетом из Москвы или Екатеринбурга. Однако, если учитывать расходы на дорогу до города вылета, выгода получается минимальной.

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