Тюменские следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Салаирка 16 марта во время пожара в частном доме погибли пенсионерка 1933 года рождения и ее сын 1957 года рождения. По предварительной версии, причиной возгорания в доме стала неисправная электропроводка.