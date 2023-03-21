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Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Тюменские следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре

21 марта 2023, 05:19
Фото: СУ СК России по Тюменской области

В Тюмени во время пожара в частном доме погиб пенсионер

Следственный комитет Тюменской области начал проверку по факту гибели на пожаре пенсионера 1957 года рождения. Трагедия произошла сегодня около шести часов утра в частном доме в СНТ «Сирень».
Сюжет
Тюмень

Тело мужчины без признаков криминальной смети обнаружили пожарные в ходе тушения огня. Также во время ЧП пострадал сын погибшего — мужчина 1983 года рождения. С ожогами он был госпитализирован в больницу.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В ближайшее время для выяснения обстоятельств произошедшей трагедии будут проведены пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинская экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Салаирка 16 марта во время пожара в частном доме погибли пенсионерка 1933 года рождения и ее сын 1957 года рождения. По предварительной версии, причиной возгорания в доме стала неисправная электропроводка.

Тюменский СК начал проверку по факту гибели во время пожара пенсионерки и ее сына
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#Общество#Новости тюмени#Следственный комитет#Пожар#Расследования#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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