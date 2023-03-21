Тюменские следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Тело мужчины без признаков криминальной смети обнаружили пожарные в ходе тушения огня. Также во время ЧП пострадал сын погибшего — мужчина 1983 года рождения. С ожогами он был госпитализирован в больницу.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В ближайшее время для выяснения обстоятельств произошедшей трагедии будут проведены пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинская экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Салаирка 16 марта во время пожара в частном доме погибли пенсионерка 1933 года рождения и ее сын 1957 года рождения. По предварительной версии, причиной возгорания в доме стала неисправная электропроводка.