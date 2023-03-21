Цены на аренду квартир в Тюмени взлетели на 7 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
По данным аналитиков «Циан», на изменении цен сказалось длительное отсутствие арендаторов. При этом, рост стоимости аренды коснулся только 5% недвижимости. Аренда 26% представленных на рынке квартир в среднем снизилась на 9%, стоимость съема 69% жилья осталась на прежнем уровне.
В Тюмени на сегодняшний день самые дешевые однокомнатные квартиру в аренду, за 10-15 тысяч рублей, предлагают в микрорайонах ММС, Ватутино, Бабарынка и в районе Дома Обороны. Двухкомнатные квартиры от 16 тысяч рублей в месяц предлагают в микрорайонах Восточный, Южный, Тарманах, Маяк. Правда, в данную цену не входят коммунальные платежи, за которые придется доплатить еще, минимум, 3,5 — 5 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в два раза увеличилось число выставленных на продажу квартир на вторичном рынке. По сравнению с февралем 2022 года, в этом году рост предложение вырос на 44%.