nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Цены на аренду квартир в Тюмени взлетели на 7 тысяч рублей

21 марта 2023, 08:11
Фото: 1MI

Аренда квартир в Тюмени за год подорожала почти на 7 тысяч рублей

В Тюмени за год аренда квартир подорожала на несколько тысяч рублей. Съем однокомнатной квартиры вырос в цене на 2,5% — до 20,2 тысяч рублей, двухкомнатных на 6,7% — до 27 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков «Циан», на изменении цен сказалось длительное отсутствие арендаторов. При этом, рост стоимости аренды коснулся только 5% недвижимости. Аренда 26% представленных на рынке квартир в среднем снизилась на 9%, стоимость съема 69% жилья осталась на прежнем уровне.

В Тюмени на сегодняшний день самые дешевые однокомнатные квартиру в аренду, за 10-15 тысяч рублей, предлагают в микрорайонах ММС, Ватутино, Бабарынка и в районе Дома Обороны. Двухкомнатные квартиры от 16 тысяч рублей в месяц предлагают в микрорайонах Восточный, Южный, Тарманах, Маяк. Правда, в данную цену не входят коммунальные платежи, за которые придется доплатить еще, минимум, 3,5 — 5 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в два раза увеличилось число выставленных на продажу квартир на вторичном рынке. По сравнению с февралем 2022 года, в этом году рост предложение вырос на 44%.

В Тюмени в два раза выросло число выставленных на продажу квартир
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аренда#Аренда жилья#Квартирант#Рост цен#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Поругался с девушкой и выбросил кошку»: детали дела тюменского котомучителя
Сегодня, 07:51
В 3 раза выросло число нелегалов, прибывших в Тюменскую область
Сегодня, 09:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
Вчера, 09:57
Скам. «Подружка меня подставила»: продолжение утренней истории с минированием
Вчера, 10:43
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
Сегодня, 07:40
Один человек погиб в Тюмени во время пожара в жилом доме. Фото
Сегодня, 04:39