Цены на аренду квартир в Тюмени взлетели на 7 тысяч рублей

В Тюмени на сегодняшний день самые дешевые однокомнатные квартиру в аренду, за 10-15 тысяч рублей, предлагают в микрорайонах ММС, Ватутино, Бабарынка и в районе Дома Обороны. Двухкомнатные квартиры от 16 тысяч рублей в месяц предлагают в микрорайонах Восточный, Южный, Тарманах, Маяк. Правда, в данную цену не входят коммунальные платежи, за которые придется доплатить еще, минимум, 3,5 — 5 тысяч рублей.