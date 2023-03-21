«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в редакцию издания обратился школьник, который с родителями находится в отделении полиции по делу о ложном сообщении о минировании школ и университетов. Он сообщил, что его заскамила подруга из компьютерной игры в возможности которой он сперва не поверил.