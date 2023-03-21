«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
«Действительно с весны прошлого года мы получаем достаточно большое количество сообщений от пользователей в связи со звонками о лжеминировании, либо получении рассылки на электронную почту. Чаще всего под такой атакой находятся различные социальные объекты — детские сады, школы, поликлиники. Конечно, это вводит в панику, и детей, и подростков, и тех людей, которые находятся в учреждениях здравоохранения, в особенности специализированных», — сообщила «Нашему городу» Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и Член Общественной Палаты РФ.
Из-за подобных рассылок людей приходится эвакуировать, это создает абсолютно ненужную панику среди граждан.
«Во многом эта целенаправленная атака происходит в приграничных территориях — Брянская, Липецкая, Курская область и многие другие. Мы прекрасно понимаем, что это деятельность системная, целенаправленная, во многом она ведется со стороны Украины. Они активно вовлекают в эту работу детей и подростков, предлагая деньги за осуществление подобных действий», — считает Мизулина.
В основном рассылка ведется с адресов подменных почт на адреса социальных объектов. Для этого создаются специальные телеграм-каналы, с готовыми списками адресов, необходимых для осуществления провокации.
«Все эти действия являются уголовно наказуемым деянием. Речь идет о статье 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за что предусмотрена очень серьезная ответственность и те, кто этим занимается, даже, если это несовершеннолетние, должны понимать, что рано или поздно они будут привлечены к ответственности», — напоминает директор Лиги безопасного интернета.
Она убеждена, что в любом случае остаются цифровые следы и рано или поздно личность этих людей будет установлена и их привлекут к ответственности. Также родителям и учителям порекомендовали в подобных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в редакцию издания обратился школьник, который с родителями находится в отделении полиции по делу о ложном сообщении о минировании школ и университетов. Он сообщил, что его заскамила подруга из компьютерной игры в возможности которой он сперва не поверил.