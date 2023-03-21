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Суд отказал тюменцу в иске к призывной комиссии

21 марта 2023, 10:12
Фото: 1MI

Тюменцу отказали в иске к призывной комиссии

Суд в Ярковском районе отказал в гражданском иске к призывной комиссии. Никита К. хотел признать незаконным и отменить решения призывной комиссии. Молодого человека призвали на военную службу.
«07 декабря 2022 года вынесено решение о призыве на военную службу. Никита решение призывной комиссии считает незаконным и подлежащим отмене, так как при прохождении медицинского освидетельствования он предъявил врачам – специалистам военного комиссариата жалобы на имеющиеся заболевания и просил направить на дополнительное обследование», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Военный комиссариат пояснил, что 21 ноября 2022 года истец начал проходить медицинскую комиссию. Далее Никита К. был направлен на обследование ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии», ГБУЗ ТО ОКБ№2. В связи с имеющимися заболеваниями мужчине была установлена категория годности здоровья «Б» - годен к военной службе с незначительными ограничениями.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, отказал в удовлетворении исковых требований Никите К.

Ранее «Наш город» сообщал, что Военные сборы проходят в Тюмени. Они продлятся до 25 марта.

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#Общество#Тюменцы#Призыв#Военный призыв#Военные#Александр Мязин
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