Суд отказал тюменцу в иске к призывной комиссии

Военный комиссариат пояснил, что 21 ноября 2022 года истец начал проходить медицинскую комиссию. Далее Никита К. был направлен на обследование ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии», ГБУЗ ТО ОКБ№2. В связи с имеющимися заболеваниями мужчине была установлена категория годности здоровья «Б» - годен к военной службе с незначительными ограничениями.