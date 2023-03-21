Суд отказал тюменцу в иске к призывной комиссии

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
«07 декабря 2022 года вынесено решение о призыве на военную службу. Никита решение призывной комиссии считает незаконным и подлежащим отмене, так как при прохождении медицинского освидетельствования он предъявил врачам – специалистам военного комиссариата жалобы на имеющиеся заболевания и просил направить на дополнительное обследование», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Военный комиссариат пояснил, что 21 ноября 2022 года истец начал проходить медицинскую комиссию. Далее Никита К. был направлен на обследование ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии», ГБУЗ ТО ОКБ№2. В связи с имеющимися заболеваниями мужчине была установлена категория годности здоровья «Б» - годен к военной службе с незначительными ограничениями.
Суд, учитывая все обстоятельства дела, отказал в удовлетворении исковых требований Никите К.
Ранее «Наш город» сообщал, что Военные сборы проходят в Тюмени. Они продлятся до 25 марта.