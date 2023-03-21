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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Сиалт известны имена победителей в лыжной гонке свободным стилем на Чемпионате РФ

21 марта 2023, 15:34
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская лыжница стала победительницей в гонке на Чемпионате России

Тюменка Елизавета Смирнова одержала победу на чемпионате РФ по лыжным гонкам в «Жемчужине Сибири» и завоевала первое место. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

На третьем месте также оказалась представительница Тюменской области — Елизавета Пантрина.

Напомним, участниками чемпионата по лыжным гонкам стали более 260 спростменов из 39 регионов РФ. Сегодня, 21 марта, в соревнованиях с раздельным стартом участвовали как женщины, так и мужчины.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский биатлонист Александр Поварницын завоевал третье место в гонке преследования PARI Кубка Содружества в «Жемчужине Сибири».

Тюменский биатлонист завоевал «бронзу» в гонке преследования PARI Кубка Содружества
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#Елена Чебоксарова#Лыжи#Лыжники#Гонка чемпионов#Жемчужина Сибири#Соревнования#Спорт#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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