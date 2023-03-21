Сиалт известны имена победителей в лыжной гонке свободным стилем на Чемпионате РФ

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
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На третьем месте также оказалась представительница Тюменской области — Елизавета Пантрина.
Напомним, участниками чемпионата по лыжным гонкам стали более 260 спростменов из 39 регионов РФ. Сегодня, 21 марта, в соревнованиях с раздельным стартом участвовали как женщины, так и мужчины.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский биатлонист Александр Поварницын завоевал третье место в гонке преследования PARI Кубка Содружества в «Жемчужине Сибири».