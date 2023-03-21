Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Китайский лидер является давним поклонником подмосковного пломбира от производителя «Чистая линия». Об этом пишет 360tv.ru.
Еще в 2016 году Владимир Путин, совершая поездку в Китай, преподнес Цзиньпину в подарок мороженое. Председатель КНР признался, что при каждом визите в Россию он старается покупать мороженое, чтобы насладиться им дома. Своим превосходным вкусом российский пломбир обязан высококачественным сливкам, которые производят в России, считает Цзиньпин.
Тогда же китайские бизнесмены рассказали Владимиру Путину, что в Китае очень любят российское мороженое. При этом вывоз его из страны по каким-то причинам запрещен. Президент удивился и пообещал, что при каждом своем визите в Китай будет привозить лакомство с собой.
А три года спустя Путин подарил на день рождения китайскому лидеру российское эскимо. На кадрах встречи видно, что это было эскимо «Чистая линия».
Армен Бениаминов, вице-президент компании «Чистая линия», отметил, что для его компании большая честь, когда мороженое закупают для мероприятий столь высокого уровня и что Си Цзиньпин полюбил именно их продукт.
Росконтроль наградил пломбир «Чистая линия» Знаком качества. Много лет организация выполняет независимые исследования качества и безопасности российских продуктов. Знака удостаиваются только те, что прошли все необходимые испытания.
С самого начала завод выпускал мороженое по ГОСТам 1943 года. Именно эта продукция так понравилась жителям бывших стран СССР, отметил Бениаминов.
Основным импортером пломбира «Чистая линия» является КНР. Это лакомство любят также в Армении, Киргизии, а в будущем ожидаются поставки в Узбекистан.
В Московской области запланировано строительство нового завода по производству мороженого «Чистая линия». Мощность его составит 11 000 тонн в год.