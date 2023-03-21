Си Цзиньпин попробует подмосковное мороженое

Тогда же китайские бизнесмены рассказали Владимиру Путину, что в Китае очень любят российское мороженое. При этом вывоз его из страны по каким-то причинам запрещен. Президент удивился и пообещал, что при каждом своем визите в Китай будет привозить лакомство с собой.