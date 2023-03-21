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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Сбер: четверть заемщиков в Тюменской области – люди в возрасте до 30 лет

21 марта 2023, 10:54
Фото: Сбер

Сбер: четверть заемщиков в Тюменской области – люди в возрасте до 30 лет

Жители Тюменской области в возрасте от 18 до 30 лет стали чаще оформлять потребительские кредиты. Доля таких заемщиков в Уральском банке Сбербанка достигла 25%, а годом ранее она составляла 21%.
Сюжет
Тюмень

Около половины выданных потребительских кредитов приходится на возрастную категорию от 30 до 45 лет. При этом женщины берут кредиты чаще, чем мужчины, — среди заемщиков их 57%.

Всего за январь-февраль 2023 года Сбербанк выдал в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) 42 тысячи потребительских кредитов — это на 46% больше, чем за первые два месяца прошлого года. Объем выданных кредитов превысил 5,7 млрд рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«В конце 2022 года темпы потребительского кредитования восстановились. В декабре были поставлены новые рекорды по количеству и объему выдач. 2023 год начался с положительной динамики — количество оформленных кредитов в регионах Уральского федерального округа и Республике Башкортостан выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом качество кредитного портфеля осталось на высоком уровне».

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Жители Тюменской области стали чаще брать кредиты, но при этом средний срок кредитования несколько сократился. Статистика показывает, что нашим клиентам привычнее оформлять кредиты онлайн – с помощью мобильного приложения банка».

 

#Общество#Тюмень
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