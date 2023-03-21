Сбер: четверть заемщиков в Тюменской области – люди в возрасте до 30 лет

Всего за январь-февраль 2023 года Сбербанк выдал в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) 42 тысячи потребительских кредитов — это на 46% больше, чем за первые два месяца прошлого года. Объем выданных кредитов превысил 5,7 млрд рублей.