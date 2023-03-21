Сбер: четверть заемщиков в Тюменской области – люди в возрасте до 30 лет

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Около половины выданных потребительских кредитов приходится на возрастную категорию от 30 до 45 лет. При этом женщины берут кредиты чаще, чем мужчины, — среди заемщиков их 57%.
Всего за январь-февраль 2023 года Сбербанк выдал в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) 42 тысячи потребительских кредитов — это на 46% больше, чем за первые два месяца прошлого года. Объем выданных кредитов превысил 5,7 млрд рублей.
Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:
«В конце 2022 года темпы потребительского кредитования восстановились. В декабре были поставлены новые рекорды по количеству и объему выдач. 2023 год начался с положительной динамики — количество оформленных кредитов в регионах Уральского федерального округа и Республике Башкортостан выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом качество кредитного портфеля осталось на высоком уровне».
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Жители Тюменской области стали чаще брать кредиты, но при этом средний срок кредитования несколько сократился. Статистика показывает, что нашим клиентам привычнее оформлять кредиты онлайн – с помощью мобильного приложения банка».