Роспореьбнадзор проверил дезинсекторов Тюмени. После обработки насекомые не исчезают

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
«При осуществлении выезда по адресу потребителя, последнему сообщается иная стоимость работ, которая в разы превышает первоначальную (исполнителем сообщается, что эффективные препараты реализуют за дорогую цену)», - сообщают специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области.
Эксперты подчёркивают, что на данный момент ГОРСЭС не находится по своему юридическому адресу (улица Республики, д. 204 к. 1). Из документов, представленных потребителями, следует, что подписанные договоры не содержат сведений об исполнителе услуг. Граждане платят за услуги организации наличкой без платежного документа.
В случае намерения заключить договор с представителем ГОРСЭС, потребители могут воспользоваться правом требования указания в договоре сведений о лице, оказывающем услугу. Точную стоимость работы следует указывать в документах заранее.
На сайте горсэс-тюмень.рф не указано наименование юрлица или ИП. В Роспотребнадзоре добавляют, что лицензия №ЛО-77-01-017522 (она указана на сайте) выдана на медицинскую (стоматологическую) деятельность Департаментом здравоохранения города Москвы (не Тюмени).
«Управление настоятельно рекомендует обдуманно подходить к выбору фирм, предлагающих свои услуги неопределенному кругу лиц. Услуги могут быть оказаны после заключения договора об их оказании, в частности после письменного согласования видов работ, их стоимости и сроков выполнения», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы жалуются на местные службы дезинфекции. Люди полагают, что эти организации сами же и подкидывают насекомых.