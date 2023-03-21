Роспореьбнадзор проверил дезинсекторов Тюмени. После обработки насекомые не исчезают

Эксперты подчёркивают, что на данный момент ГОРСЭС не находится по своему юридическому адресу (улица Республики, д. 204 к. 1). Из документов, представленных потребителями, следует, что подписанные договоры не содержат сведений об исполнителе услуг. Граждане платят за услуги организации наличкой без платежного документа.