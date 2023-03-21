РЭО: экопарк в Новосибирской области будет перерабатывать до 130 тыс. тонн отходов

Проект планируется завершить к 2024 году. Всего к этому моменту должно быть возведено восемь экопарков на Кубани, в Приморье, Ставрополье, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской областях и Подмосковье. Объекты будут включать в себя заводские мощности по утилизации ТКО, способные каждый год вовлекать в оборот до 1,1 миллиона тонн вторсырья.