nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 18:31

Published Вчера, 18:31

Modified 28 февраля 18:31

Updated 28 февраля 18:31

РЭО: экопарк в Новосибирской области будет перерабатывать до 130 тыс. тонн отходов

21 марта 2023, 18:31
Фото: reo.ru
Объекты экопромышленного парка, который появится на территории Новосибирской области, смогут перерабатывать примерно 130 тысяч тонн отходов стекла, многокомпонентной упаковки, деревянной тары, пластика и макулатуры.

Строительство и запуск экопарка будут проходить при поддержке публично-правовой компании “Российский экологический оператор” (РЭО).

По заявлению главы ППК “РЭО” Дениса Буцаева, в число экопарков, возводимых в ходе реализации федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”, войдет и комплекс в Новосибирской области. РЭО обеспечит резидентам экопромышленного парка все условия для работы в области обращения твердых коммунальных отходов (ТКО), а также поможет запустить выпуск готовой продукции из вторсырья. Как сообщает atas.info, финансирование строительства планируется вести за счет средств, вырученных благодаря выпуску ценных бумаг, включая и зеленые облигации. На данный момент о своем желании стать резидентами нового комплекса заявили ООО “ТАЙГЕР-Сибирь”, ООО “Пластиндустрия”, ООО “Гофра коллектинг”, ООО “ТБО”, ООО “Демеркуризация”.

Вышеперечисленные компании уже приступили к предпроектным исследованиям и сбору данных, необходимых для проектирования предприятий.

Резиденты экопромышленного комплекса смогут осуществлять утилизацию, обработку, обезвреживание мусора и изготовление конечной продукции на основе вторсырья, полученного из переработанных отходов.

Организации, которые планируют стать резидентами экопарка, должны подписать с управляющей компанией ООО “Экологический цифровой оператор” договор об аренде земли.

Резиденты смогут рассчитывать не только на помощь РЭО, но и на ряд льгот и прочих мер господдержки местного и федерального уровня.

Проект планируется завершить к 2024 году. Всего к этому моменту должно быть возведено восемь экопарков на Кубани, в Приморье, Ставрополье, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской областях и Подмосковье. Объекты будут включать в себя заводские мощности по утилизации ТКО, способные каждый год вовлекать в оборот до 1,1 миллиона тонн вторсырья.

Подпишитесь
«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
Вчера, 12:19
«Страна Девелопмент» меняет облик Тюмени
Сегодня, 07:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
20 марта 09:57
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
Вчера, 07:40
В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова
Вчера, 12:40
Один человек погиб в Тюмени во время пожара в жилом доме. Фото
Вчера, 04:39