Пропавшего в Тюмени 13-летнего подростка нашли на трасссе

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Благодаря распространенной в СМИ и социальных сетях ориентировке мальчика, его удалось быстро найти. Очевидцы сообщили, что видели ребенка на территории населённого пункта, где он просил деньги на такси что бы уехать.
«Пока шёл сбор информации и группы готовились к выезду, инфогруппой было принято решение проинформировать дальнобойщиков и все населённые пункты по автодороге Тюмень — Тобольск о том, что на трассе может находиться пропавший подросток», — сообщили «Нашему Городу» в «ТюменьРегионСпас».
В итоге Данила обнаружил на трассе в районе села Ярково Михаил, сотрудник OZON. Мальчик двигался в противоположную от района поиска сторону. Водитель подобрал ребенка покормил и сообщил поисковикам, что двигается с ним в сторону Тюмени.
Совместно с полицией и ПДН была организована встреча на трассе где Данила передали сотрудникам.
Как выяснилось, из дома подросток сбежал после неприятного разговора с родственниками.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются поиски 34-летнего Фаниля Фаизова. Мужчина пропал 17 марта 2023 года.