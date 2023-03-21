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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Пропавшего в Тюмени 13-летнего подростка нашли на трасссе

21 марта 2023, 04:25
Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи

В Тюменское области нашли пропавшего 13-летнего подростка

В Тюменской области завершены поиски пропавшего 13-летнего подростка. Данил Кокшаров пропал во второй половине дня 20 марта в селе Борки. Поиском ребенка занимались волонтеры «ТюменьРегионСпас» и сотрудники полиции.
Сюжет
Тюмень

Благодаря распространенной в СМИ и социальных сетях ориентировке мальчика, его удалось быстро найти. Очевидцы сообщили, что видели ребенка на территории населённого пункта, где он просил деньги на такси что бы уехать.

«Пока шёл сбор информации и группы готовились к выезду, инфогруппой было принято решение проинформировать дальнобойщиков и все населённые пункты по автодороге Тюмень — Тобольск о том, что на трассе может находиться пропавший подросток», — сообщили «Нашему Городу» в «ТюменьРегионСпас».

В итоге Данила обнаружил на трассе в районе села Ярково Михаил, сотрудник OZON. Мальчик двигался в противоположную от района поиска сторону. Водитель подобрал ребенка покормил и сообщил поисковикам, что двигается с ним в сторону Тюмени.

Совместно с полицией и ПДН была организована встреча на трассе где Данила передали сотрудникам.

Как выяснилось, из дома подросток сбежал после неприятного разговора с родственниками.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются поиски 34-летнего Фаниля Фаизова. Мужчина пропал 17 марта 2023 года.

В Тюмени ищут 34-летнего мужчину. Он пропал два дня назад
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Поиск#Поиск человека#Тюмень#Дети#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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