«Поругался с девушкой и выбросил кошку»: детали дела тюменского котомучителя

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
«Написал в объяснении для полиции, что был немного выпивший, случился конфликт с девушкой и в порыве этого всего я выкинул кошку и разбил телефон. Фото, которые были размещены на моей странице, опубликовала девушка и потом это попало в паблики и вот до этого всего дошло», — рассказал Ярослав «Нашему городу».
В УМВД по Тюменской области сообщили, что проверка по факту жестокого обращения с животными еще ведется, дело пока не квалифицировано.
«Пока ничего толком не сказали. Меня допросили и сказали, что мне грозит штраф или условный срок, это из-за того, что кошка жива. Но конкретного ничего не говорили, возможно меня еще будут вызывать», — говорит Ярослав.
Не смотря на то, что компрометирующие фотографии на странице Ярослава были опубликованы его возлюбленной, позже девушка стала защищать мужчину, которому начали поступать серьезные угрозы.
«Жаловаться на угрозы в полицию я не стал. Мне самое главное, чтобы все это прекратилось. Чтобы меня и мою маму никто не трогал, ей все еще звонят и пишут», — говорит мужчина.
Кошка, которая чудом избежала серьезных травм будет передана новому хозяину.
«Так же я отдам заключение от ветеринара, лекарства, которые прописал доктор и корм для неё. Она есть только корм, к обычной еде она не приучена. Я хочу чтоб об этом тоже люди знали — заключение у хозяина и лекарства у кошки есть», — говорит девушка Ярослава.
Однако нынешнее состояние кошки не умаляет гнева волонтеров и зоозащитников. Они осведомлены о том, что мужчину ждет более мягкое наказание только из-за того, что кошка не получила серьезных повреждений.
«Это все равно крайне жестокий и недопустимый поступок. Такие дела нужно оценивать не по ущербу, полученному животным, а по самому деянию. Человек поднял руку на беззащитное животное и выбросил его в окно, как мусор! Здесь нельзя обойтись штрафом», — уверен волонтер.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Ярослав выбросил из окна квартиры кота, видео с этим деянием попало в социальные сети. На кадрах видно, что животное упало на асфальт с высоты 4-5 этажа, после чего жалобно замяукало.