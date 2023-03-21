«Поругался с девушкой и выбросил кошку»: детали дела тюменского котомучителя

Тюменец выбросил кошку из окна из-за ссоры с девушкой

С редакцией «Нашего города» связался тюменец, который признался в полиции, что выбросил кошку из окна. Он рассказал, что сделал это из-за ссоры с девушкой, которая сначала хотела отомстить обидчику, а позже начала защищать мужчину.

Сюжет Жестокое обращение с животными