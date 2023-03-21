nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Подробности утреннего пожара: 40-летний мужчина выжил, но находится в больнице

21 марта 2023, 11:43
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Выживший в пожаре тюменец оставлен в ОКБ №1. Отца спасти не удалось

Тюменец, который пострадал в пожаре, сейчас находится в ожоговом отделении Областной клинической больницы № 1.
Сюжет
Тюмень

Напомним, сегодня утром загорелся дом в тюменском СНТ «Сирень», где находились двое мужчин. Старшего, отца 40-летнего тюменца, спасти не удалось. Он погиб в горящем доме. Его сын получил травмы.

«Вызов в службу скорой помощи поступил в 6 часов 7 минут, экипаж был на месте через 19 минут. Мужчину госпитализировали в профильное отделение ОКБ №1», — сообщили редакции сайта «Наш город» в Департаменте здравоохранения Тюменской области.

Причины возгорания устанавливаются. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области всего за сутки в Тюмени произошло пять пожаров. 

#Елена Литвиненко#Пожар#Тюмень#Погибшие#Гибель на пожаре#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
Подпишитесь
«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
Сегодня, 12:19
В 3 раза выросло число нелегалов, прибывших в Тюменскую область
Сегодня, 09:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
Вчера, 09:57
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
Сегодня, 07:40
В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова
Сегодня, 12:40
Один человек погиб в Тюмени во время пожара в жилом доме. Фото
Сегодня, 04:39