Подробности утреннего пожара: 40-летний мужчина выжил, но находится в больнице

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Напомним, сегодня утром загорелся дом в тюменском СНТ «Сирень», где находились двое мужчин. Старшего, отца 40-летнего тюменца, спасти не удалось. Он погиб в горящем доме. Его сын получил травмы.
«Вызов в службу скорой помощи поступил в 6 часов 7 минут, экипаж был на месте через 19 минут. Мужчину госпитализировали в профильное отделение ОКБ №1», — сообщили редакции сайта «Наш город» в Департаменте здравоохранения Тюменской области.
Причины возгорания устанавливаются. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области всего за сутки в Тюмени произошло пять пожаров.