«Он просто развернулся и чуть меня не задавил»: таксист отказался везти молодую мать

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
«Я была с пятимесячным ребенком, вызвала такси „Яндекс“. Приехала машина „Тойота Камри“, и мужчина отказался меня везти, хотя у меня была с собой автолюлька! А после вообще начал на меня наезд производить на машине!» — пожаловалась тюменка.
В комментариях ответили, что тюменке нужно было выбрать тариф «Детский». По стоимости он дороже, поэтому таксист и отказался от перевозки пассажирки с маленьким ребёнком.
Реакция подписчиков паблика на этот поступок была неоднозначной: кто-то оправдывал водителя, кто-то не понимал его, ведь в «детском тарифе» предусмотрено автокресло, а малыш, которому нет 6 месяцев, ещё не сидит.
Ранее «Наш город» писал, что цены на поездки в такси могут вырасти из-за дефицита бюджетных автомобилей и повышения стоимости запасных частей.