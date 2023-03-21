«Он просто развернулся и чуть меня не задавил»: таксист отказался везти молодую мать

В Тюмени водитель «Яндекс.Такси» отказался везти женщину с младенцем

Водитель «Яндекс.Такси» отказался везти женщину с пятимесячным ребёнком, несмотря на то, что у неё была с собой автолюлька. Он лишь ответил: «Просто не повезу, и все!». Сообщение об этом появилось в паблике «ЧП Тюмень».