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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 19:12

Updated Сегодня, 19:12

«Он просто развернулся и чуть меня не задавил»: таксист отказался везти молодую мать

21 марта 2023, 15:58
Фото: 1MI

В Тюмени водитель «Яндекс.Такси» отказался везти женщину с младенцем

Водитель «Яндекс.Такси» отказался везти женщину с пятимесячным ребёнком, несмотря на то, что у неё была с собой автолюлька. Он лишь ответил: «Просто не повезу, и все!». Сообщение об этом появилось в паблике «ЧП Тюмень».
«Я была с пятимесячным ребенком, вызвала такси „Яндекс“. Приехала машина „Тойота Камри“, и мужчина отказался меня везти, хотя у меня была с собой автолюлька! А после вообще начал на меня наезд производить на машине!» — пожаловалась тюменка.

В комментариях ответили, что тюменке нужно было выбрать тариф «Детский». По стоимости он дороже, поэтому таксист и отказался от перевозки пассажирки с маленьким ребёнком.

Реакция подписчиков паблика на этот поступок была неоднозначной: кто-то оправдывал водителя, кто-то не понимал его, ведь в «детском тарифе» предусмотрено автокресло, а малыш, которому нет 6 месяцев, ещё не сидит.

Ранее «Наш город» писал, что цены на поездки в такси могут вырасти из-за дефицита бюджетных автомобилей и повышения стоимости запасных частей.

#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Такси#Яндекс.Такси#Жалобы#Пассажиры#Перевозка пассажиров#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Водители
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