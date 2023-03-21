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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Огромная глыба льда может кого-нибудь убить на улице М. Горького в Тюмени. Фото

21 марта 2023, 13:33
Фото: Скрин паблика "ЧС Тюмень"

Большая глыба льда может кого-нибудь убить на улице М. Горького в Тюмени

В областной столице на улице М. Горького, 39а, с крыши свисает огромная глыба льда. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», она может кого-нибудь убить, если упадёт.

Лёд постепенно падает на прохожих.

«Над подъездом в жилом доме по адресу М. Горького, 39а, свисает с крыши огромная глыба льда. Частично лёд отломился и упал погнув козырёк. Четыре дня подряд, начиная с 18.03.2023 жильцы обращаются в ООО УК «Жилищный стандарт» непосредственно и через городскую службу. Никто не реагирует», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Стоит отметить, что завтра в городе будет тепло (до + 8 градусов). Снег уже тает.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за оттепели «проснулись бабочки».

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