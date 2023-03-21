Огромная глыба льда может кого-нибудь убить на улице М. Горького в Тюмени. Фото

Большая глыба льда может кого-нибудь убить на улице М. Горького в Тюмени

В областной столице на улице М. Горького, 39а, с крыши свисает огромная глыба льда. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», она может кого-нибудь убить, если упадёт.