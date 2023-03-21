Огромная глыба льда может кого-нибудь убить на улице М. Горького в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Лёд постепенно падает на прохожих.
«Над подъездом в жилом доме по адресу М. Горького, 39а, свисает с крыши огромная глыба льда. Частично лёд отломился и упал погнув козырёк. Четыре дня подряд, начиная с 18.03.2023 жильцы обращаются в ООО УК «Жилищный стандарт» непосредственно и через городскую службу. Никто не реагирует», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Стоит отметить, что завтра в городе будет тепло (до + 8 градусов). Снег уже тает.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за оттепели «проснулись бабочки».