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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 04:41

Один человек погиб в Тюмени во время пожара в жилом доме. Фото

21 марта 2023, 04:39
Фото: МЧС

В Тюмени во время пожара в жилом доме погиб человек

Один человек погиб во время пожара, произошедшего сегодня утром в жилом доме в тюменском СНТ «Сирень». Трагедия произошла в седьмом часу утра.
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Тюмень

Когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь уже охватил весь дом. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и четырнадцать человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Во результате возгорания погиб один человек. Еще один — был госпитализирован с травмами. Причины возникновения огня выясняются, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье вечером на трассе под Тобольском загорелся автомобиль Volkswagen Polo. Водитель успел выбраться из вспыхнувшей машины. Автомобиль же выгорел полностью.

На трассе в Тюменской области сгорел автомобиль с транзитными номерами
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#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Гибель на пожаре#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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