Один человек погиб в Тюмени во время пожара в жилом доме. Фото

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Published Сегодня, 04:39
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Когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь уже охватил весь дом. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и четырнадцать человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Во результате возгорания погиб один человек. Еще один — был госпитализирован с травмами. Причины возникновения огня выясняются, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье вечером на трассе под Тобольском загорелся автомобиль Volkswagen Polo. Водитель успел выбраться из вспыхнувшей машины. Автомобиль же выгорел полностью.