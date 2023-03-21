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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

«Мы продаем «Москвичи». В Тюмени не останавливали продажи машин

21 марта 2023, 12:33
Фото: сайт МАЗ "Москвич"

Завод пытался отозвать 86 автомобилей

Официальный дилер автомобилей «Москвич» в Тюменской области проигнорировал сообщения о неисправностях. Пресс-служба завода опровергла сообщения об отзыве.
Сюжет
Тюмень
«Отзывная кампания предполагает публикацию данных на сайте Росстандарта и предупреждение клиентов о необходимости предоставить автомобили, попадающие под нее, на диагностику и ремонт. Такой кампании „Москвич“ не проводил и не проводит», — говорится в сообщении Интерфаксу пресс-службы завода во вторник.

 Автовладельцам лишь предлагается планово обновить софт для корректной русифкации.

Продажи кроссовера стартовали 20 января 2023 года, официально у дилеров они появились в начале марта. Цена на автомобиль с ДВС «Москвич 3» составляет порядка 2 млн рублей, на электрокар «Москвич 3е» - 3,5 млн рублей.

 

#Елена Литвиненко#Автомобилисты#Авто#Общество#Водители#Тюмень
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