«Мы продаем «Москвичи». В Тюмени не останавливали продажи машин

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
«Отзывная кампания предполагает публикацию данных на сайте Росстандарта и предупреждение клиентов о необходимости предоставить автомобили, попадающие под нее, на диагностику и ремонт. Такой кампании „Москвич“ не проводил и не проводит», — говорится в сообщении Интерфаксу пресс-службы завода во вторник.
Автовладельцам лишь предлагается планово обновить софт для корректной русифкации.
Продажи кроссовера стартовали 20 января 2023 года, официально у дилеров они появились в начале марта. Цена на автомобиль с ДВС «Москвич 3» составляет порядка 2 млн рублей, на электрокар «Москвич 3е» - 3,5 млн рублей.