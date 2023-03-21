«Мы продаем «Москвичи». В Тюмени не останавливали продажи машин

Продажи кроссовера стартовали 20 января 2023 года, официально у дилеров они появились в начале марта. Цена на автомобиль с ДВС «Москвич 3» составляет порядка 2 млн рублей, на электрокар «Москвич 3е» - 3,5 млн рублей.