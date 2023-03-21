Карпин мог дважды уйти из «Ростова»

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Коммент.Шоу».
Специалист отметил, что сперва у него был разговор с бывшим членом совета директоров московского «Спартака» Наилем Измайловым, а затем он рассматривался на должность главного тренера сборной Армении.
Переговоры с красно-белыми не привели ни к какому результату, а уехать в Армению Карпин отказался, потому что не захотел бросать «Ростов» и сборную России.