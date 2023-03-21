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Карпин мог дважды уйти из «Ростова»

21 марта 2023, 18:50
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что за время работы в донском клубе дважды получал выгодные предложения.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Коммент.Шоу».

Специалист отметил, что сперва у него был разговор с бывшим членом совета директоров московского «Спартака» Наилем Измайловым, а затем он рассматривался на должность главного тренера сборной Армении.

Переговоры с красно-белыми не привели ни к какому результату, а уехать в Армению Карпин отказался, потому что не захотел бросать «Ростов» и сборную России.



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