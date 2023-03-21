Геннадий Чеботарев вновь возглавил Общественную палату Тюменской области

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Геннадий Чеботарев стал председателем палаты в четвертый раз. Впервые он возглавил Общественную палату Тюменской области в 2014 году.
Представители палаты проверяют организации региона и выступают наблюдателями на выборах.
Вчера «Наш город» сообщал, что в работе постоянных комиссий гордумы примут участие члены Общественной палаты Тюмени. В её состав входят «неравнодушные люди разных профессий и возрастов».