nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Геннадий Чеботарев вновь возглавил Общественную палату Тюменской области

21 марта 2023, 11:32
Фото: 1MI

Общественную палату Тюменской области IV созыва снова возглавил Геннадий Чеботарёв

Председателем Общественной палаты Тюменской области единогласно избран Геннадий Чеботарев. По данным информцентра правительства Тюменской области, состав членов обновился на 50%.

Геннадий Чеботарев стал председателем палаты в четвертый раз. Впервые он возглавил Общественную палату Тюменской области в 2014 году.

Представители палаты проверяют организации региона и выступают наблюдателями на выборах.

Вчера «Наш город» сообщал, что в работе постоянных комиссий гордумы примут участие члены Общественной палаты Тюмени. В её состав входят «неравнодушные люди разных профессий и возрастов».

Читайте также:
Двое кандидатов могут побороться за пост главы Общественной палаты Тюменской области
В работе постоянных комиссий гордумы примут участие члены Общественной палаты Тюмени
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Политика#Общественная палата#Работа#Экономика#Жалобы#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
Подпишитесь
«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
Сегодня, 12:19
В 3 раза выросло число нелегалов, прибывших в Тюменскую область
Сегодня, 09:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
Вчера, 09:57
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
Сегодня, 07:40
В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова
Сегодня, 12:40
Один человек погиб в Тюмени во время пожара в жилом доме. Фото
Сегодня, 04:39