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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:51

Договорились: Администрация Тюмени исключила некоторые объекты из программы КРТ

21 марта 2023, 10:51
Фото: 1MI

В Тюмени из программы КРТ исключили несколько участков

По данным тг-канала «Стройвестник Тюмень», на Градостроительном форуме Руслан Кухарук выступил с довольно неожиданным заявлением. На данный момент у городской администрации нет жестких планов по реализации КРТ в городе.
«Решения будут приниматься только с согласия жителей этих участков. Руслан Кухарук добавил, что после встреч с жителями на планируемых участках под КРТ планы были пересмотрены. По желанию жильцов некоторые объекты были исключены из программы», - сообщает телеграм-канал «Стройвестник Тюмень».

14 марта «Наш город» сообщал, что дом известной «купчихи» Марины Сафиной могут снести из-за КРТ в Тюмени. В настоящий момент на жилое здание оформлен кредит и подведены все коммуникации.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#КРТ#Реновация#Люди#Деньги#Экономика#Погода в Тюмени#Безопасность на дорогах
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