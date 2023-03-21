Договорились: Администрация Тюмени исключила некоторые объекты из программы КРТ

В Тюмени из программы КРТ исключили несколько участков

По данным тг-канала «Стройвестник Тюмень», на Градостроительном форуме Руслан Кухарук выступил с довольно неожиданным заявлением. На данный момент у городской администрации нет жестких планов по реализации КРТ в городе.