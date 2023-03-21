Договорились: Администрация Тюмени исключила некоторые объекты из программы КРТ

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
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Updated Сегодня, 10:51
«Решения будут приниматься только с согласия жителей этих участков. Руслан Кухарук добавил, что после встреч с жителями на планируемых участках под КРТ планы были пересмотрены. По желанию жильцов некоторые объекты были исключены из программы», - сообщает телеграм-канал «Стройвестник Тюмень».
14 марта «Наш город» сообщал, что дом известной «купчихи» Марины Сафиной могут снести из-за КРТ в Тюмени. В настоящий момент на жилое здание оформлен кредит и подведены все коммуникации.