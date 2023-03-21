Буцаев: На ЭТП появился модуль анализа цен на вторсырье

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Глава РЭО Денис Буцаев уточнил, что на ЭТП заработал модуль анализа цен, позволяющий оценивать количество выставленных лотов и их стоимость в режиме реального времени, - пишет 360tv. «Например, было выявлено, что средняя цена 1 килограмма макулатуры составляет 13 рублей, ПЭТ – 21 рубль, отходов стекла (зеркала) – 100 рублей, тонны золошлаковых отходов – один рубль, - отметил Буцаев. - Пользователи могут посмотреть динамику цен за всю работу ЭТП с даты открытия, выбрать временной интервал. Анализ цен позволит участникам ЭТП извлечь максимальную выгоду».
Всем зарегистрированным пользователям теперь бесплатно предоставят сводки по ценам на вторичное сырье. Затем останется лишь выбрать нужные параметры и пользователь получит все интересующие его данные.
Для зарегистрированных пользователей доступна средняя стоимость вторресурсов и сырья, история цен на них в зависимости от субъекта РФ и динамика их изменений. Благодаря этому лоты можно выставлять по актуальным прайсам.
Из комментария руководителя проекта ЭТП ППК “РЭО” Заура Абдурахимова следует, что благодаря статистике у пользователей есть возможность указывать актуальные значения на продажи и покупки.
«Благодаря статистическим данным вы сможете получить максимальную выгоду и поставить актуальные значения на покупку и продажу. Если вам срочно понадобились средства и товар у вас в наличии, вы, основываясь на статистических данных, указываете стоимость более выгодную для выхода на сделку в кратчайшие сроки, - отметил Абдурахимов. - Просто зарегистрируйся на ЭТП и получи сводку бесплатно».
ЭТП заработала в начале осени прошлого года. Здесь https://etp.reo.ru/#/ выставляют доступные для продажи и покупки вторсырье и ресурсы и заказы на исполнение лотов в рамках РОП, а также заключают сделки по покупкам и переработке.
Свыше 700 компаний из отрасли обращения с отходами, присоединившихся к бирже ВМР, на сегодняшний день выставили лоты на 674 млн рублей. На ЭТП ранее запустили модули логистики и кредитования, а скоро начнет работать еще один модуль - страхование. Пользователи площадки смогут страховать сделки по выполнению нормативов утилизации.