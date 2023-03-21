Буцаев: На ЭТП появился модуль анализа цен на вторсырье

«Благодаря статистическим данным вы сможете получить максимальную выгоду и поставить актуальные значения на покупку и продажу. Если вам срочно понадобились средства и товар у вас в наличии, вы, основываясь на статистических данных, указываете стоимость более выгодную для выхода на сделку в кратчайшие сроки, - отметил Абдурахимов. - Просто зарегистрируйся на ЭТП и получи сводку бесплатно».