Большие деньги: Власти Тюмени планируют построить жилья на 2,3 триллиона рублей

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В 2023 году в Тюменской области работают 111 строительных компаний, которые строят 322 многоквартирных домов.
«За 13 лет предусмотрено ввести в регионе почти 23 миллиона квадратных метров жилья. С учетом того опыта, который наработан в предыдущие годы, эта задача видится вполне выполнимой», - отметил начальник ГУС по Тюменской области Павел Перевалов.
Он добавил, что достигнуть эти показателей поможет в том числе и КРТ.
По данным «Нашего города», сейчас стоимость квадратного метра новостроек составляет 100 тысяч рублей. 23 млн «квадратов» - это почти 2,3 трлн рублей.