Большие деньги: Власти Тюмени планируют построить жилья на 2,3 триллиона рублей

В Тюменской области построят жилья еще на 2 трлн рублей

ГУС по Тюменской области обозначил планы на строительство жилья в областной столице. Всего за 13 лет планируется ввести 23 млн квадратных метров. На мероприятии в Тюмени обсуждалась «Стратегия 2030».