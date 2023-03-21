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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Большие деньги: Власти Тюмени планируют построить жилья на 2,3 триллиона рублей

21 марта 2023, 12:03
Фото: 1MI

В Тюменской области построят жилья еще на 2 трлн рублей

ГУС по Тюменской области обозначил планы на строительство жилья в областной столице. Всего за 13 лет планируется ввести 23 млн квадратных метров. На мероприятии в Тюмени обсуждалась «Стратегия 2030».

В 2023 году в Тюменской области работают 111 строительных компаний, которые строят 322 многоквартирных домов.

«За 13 лет предусмотрено ввести в регионе почти 23 миллиона квадратных метров жилья. С учетом того опыта, который наработан в предыдущие годы, эта задача видится вполне выполнимой», - отметил начальник ГУС по Тюменской области Павел Перевалов.

Он добавил, что достигнуть эти показателей поможет в том числе и КРТ.

По данным «Нашего города», сейчас стоимость квадратного метра новостроек составляет 100 тысяч рублей. 23 млн «квадратов» - это почти 2,3 трлн рублей.

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