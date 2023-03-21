Боевую машину времен ВОВ продают в Тюмени за несколько миллионов рублей

Автомобиль продают в рамках закрытия единственного музея ретро автомобилей. Он был основан бизнесменом Владимиром Михайловым. О продаже ЗиС-6 «Катюша» сообщил его сын Иван Михайлов (сейчас он ведёт бизнес умершего отца).