Боевую машину времен ВОВ продают в Тюмени за несколько миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Автомобиль продают в рамках закрытия единственного музея ретро автомобилей. Он был основан бизнесменом Владимиром Михайловым. О продаже ЗиС-6 «Катюша» сообщил его сын Иван Михайлов (сейчас он ведёт бизнес умершего отца).
Стоит отметить, что музей проработает до конца марта. Далее помещение будет сдаваться в аренду.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко выросло предложение квартир на вторичном рынке. За год их число увеличилось сразу на 44%.