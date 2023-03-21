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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Боевую машину времен ВОВ продают в Тюмени за несколько миллионов рублей

21 марта 2023, 11:21
Фото: 1MI

В Тюмени за несколько миллионов рублей продадут боевую машину

В областной столице за 4 млн рублей продаётся военная техника. По данным тг-канала «Темы Тюмени», на продажу выставлена раритетная боевая машина ЗиС-6 «Катюша».

Автомобиль продают в рамках закрытия единственного музея ретро автомобилей. Он был основан бизнесменом Владимиром Михайловым. О продаже ЗиС-6 «Катюша» сообщил его сын Иван Михайлов (сейчас он ведёт бизнес умершего отца).

Стоит отметить, что музей проработает до конца марта. Далее помещение будет сдаваться в аренду.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко выросло предложение квартир на вторичном рынке. За год их число увеличилось сразу на 44%.

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