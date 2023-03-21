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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Алёна Водонаева рассказала, что её изнасиловали в детстве

21 марта 2023, 14:32
Фото: telegram-канал Voda

Водонаева поддержала идею вернуть в Россию смертную казнь

Известная тюменка, телеведущая и экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева хочет, чтобы в России вернули смертную казнь для педофилов. Об этом она сообщила в своём telegram-канале.

Такое громкое заявление девушка сделала в ответ на предложение Сергея Миронова, главы партии «Справедливая Россия — За правду».

Однако Водонаева уточнила, что понимает: в условиях судебной системы РФ осуществить ее желание практически невозможно, потому что, по словам тюменки, в нашей стране могут наказать ни в чем не повинных лиц вместо тех людей, которые этого заслуживают.

«Но, в целом, как мать и как человек, которого в 14 лет изнасиловали, я за.
Убивала бы этих больных ублюдков — педофилов. Биомусор. Но невозможно. И не нужно. Просто следим за своими детьми», — поделилась телеведущая.

Напомним, что в 2019 году Алёна Водонаева выступала за аборты, утверждая, что женщинам не следует рожать рабов нашему государству, а также предлагала легализовать марихуану, высказывая свое мнение по поводу скандала с актрисой Натальей Бочкаревой, которую задержали с наркотиками.

Ранее «Наш город» писал, что популярная тюменка критиковала женщин с лишним весом.

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#Елена Чебоксарова#Алёна Водонаева#Смертная казнь#Справедливая Россия#Общество#Педофилия#Тюменцы#Новости тюмени
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