Алёна Водонаева рассказала, что её изнасиловали в детстве

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Такое громкое заявление девушка сделала в ответ на предложение Сергея Миронова, главы партии «Справедливая Россия — За правду».
Однако Водонаева уточнила, что понимает: в условиях судебной системы РФ осуществить ее желание практически невозможно, потому что, по словам тюменки, в нашей стране могут наказать ни в чем не повинных лиц вместо тех людей, которые этого заслуживают.
«Но, в целом, как мать и как человек, которого в 14 лет изнасиловали, я за.
Убивала бы этих больных ублюдков — педофилов. Биомусор. Но невозможно. И не нужно. Просто следим за своими детьми», — поделилась телеведущая.
Напомним, что в 2019 году Алёна Водонаева выступала за аборты, утверждая, что женщинам не следует рожать рабов нашему государству, а также предлагала легализовать марихуану, высказывая свое мнение по поводу скандала с актрисой Натальей Бочкаревой, которую задержали с наркотиками.
Ранее «Наш город» писал, что популярная тюменка критиковала женщин с лишним весом.