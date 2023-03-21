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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

15% сотрудников тюменских предприятий находятся под угрозой увольнения

21 марта 2023, 05:42
Фото: 1MI

15% жителей Тюменской области думают, что их уволят

15% сотрудников тюменских компаний могут уволить в этом году. Именно столько трудоустроенных соискателей чувствуют себя нестабильно на рабочем месте, показыают данные исследования HeadHunter.
Сюжет
Тюмень

При этом большая часть тюменцев, от 25 до 29%, считающих, что находится под угрозой увольнения, трудятся в отраслях «Высший менеджмент», «Управление персоналом», «Строительство, недвижимость» и Финансы, бухгалтерия».

73% тюменцев уверены, что увольнение с работы им не грозит. Большая часть из них работают в отрасли медицины, добычи сырья, туризме, массмедиа. 12% работников тюменских предприятий затрудняются дать ответ и оценить реальность угрозы увольнения.

Между тем, по данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в настоящее время в регионе

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда в Тюменской области на 16 марта 2023 года численность безработных составляет около 3 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,41%. С начала года в органы службы занятости обратились 5,6 тысяч тюменцев. В настоящее время 2,5 тысячи из них уже нашли работу.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области возник острый дефицит инфекционистов, онкологов, врачей функциональной диагностики. На одну вакансию по данным направлениям работы приходится всего от 0,2 до 0,8 резюме.

В Тюмени не хватает инфекционистов и онкологов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Увольнение#Тюмень#Исследования#Социологические исследования#Тюменская область
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