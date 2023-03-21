15% сотрудников тюменских предприятий находятся под угрозой увольнения

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда в Тюменской области на 16 марта 2023 года численность безработных составляет около 3 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,41%. С начала года в органы службы занятости обратились 5,6 тысяч тюменцев. В настоящее время 2,5 тысячи из них уже нашли работу.