Житель Тюмени на дорогом «Порше» заехал на тротуар через пешеходный переход. Фото

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
«Сотрудники полка ДПС ГИБДД сегодня привлекли нарушителя к административной ответственности. Он заявил, что не заметил, как свернул. Автомобилисту выписали штраф в размере 2 тысяч рублей. За год у мужчины 10 нарушений ПДД, 6 из них - незаконная тонировка», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что 20 марта на Московском тракте столкнулись погрузчик и две легковые машины. Пострадала женщина.