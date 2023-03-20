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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Житель Тюмени на дорогом «Порше» заехал на тротуар через пешеходный переход. Фото

20 марта 2023, 13:44
Фото: ГИБДД

Тюменец на дорогом «Порше» заехал на тротуар. Фото

В Тюмени 27-летний водитель на внедорожнике «Порше» заехал на тротуар через пешеходный переход. На мужчину пожаловались автомобилисты и опубликовали ролик в соцсетях. Инспекторы ГИБДД нашли и оштрафовали нарушителя.

«Сотрудники полка ДПС ГИБДД сегодня привлекли нарушителя к административной ответственности. Он заявил, что не заметил, как свернул. Автомобилисту выписали штраф в размере 2 тысяч рублей. За год у мужчины 10 нарушений ПДД, 6 из них - незаконная тонировка», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что 20 марта на Московском тракте столкнулись погрузчик и две легковые машины. Пострадала женщина.

Сразу три машины столкнулись на Московском тракте около Тюмени. Видео
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#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Безопасность на дорогах#Дороги#Экономика#Деньги#Водители
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