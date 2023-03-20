Житель Тюмени на дорогом «Порше» заехал на тротуар через пешеходный переход. Фото

«Сотрудники полка ДПС ГИБДД сегодня привлекли нарушителя к административной ответственности. Он заявил, что не заметил, как свернул. Автомобилисту выписали штраф в размере 2 тысяч рублей. За год у мужчины 10 нарушений ПДД, 6 из них - незаконная тонировка», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.