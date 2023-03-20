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Updated Сегодня, 20:12

Выпавший из окна тюменец жив, тюменский бизнес срочно продает СТО и автомойки

20 марта 2023, 20:12
Фото: 1MI

Тюменский бизнес срочно продает СТО, кот жив и здоров, выпавший из окна тоже жив

С редакцией «Нашего города» связалась сестра мужчины, которого обвиняют в том, что он выкинул кота в окно. Она сообщила, что кот брата сейчас находится в квартире и с ним всё хорошо. Никаких видео с животным он не записывал

Инцидент с котом в Тюмени (с ним всё хорошо).

Анастасия отметила, что к ним приезжала полиция. Сейчас ее брат сейчас находится в отделении полиции №5.

«Знакомые брата взяли фотографии с его профиля и разослали по сети, обвинив в произошедшем. После этого начали поступать угрозы ему и матери. Я боялась, что его просто изобьют на улице», — рассказала девушка.

Девушка отправила видео, где с котом всё хорошо. Никаких травм у него нет.

Тюменец, выпавший из окна на улице Николая Семенова жив. Он находится в тяжелом состоянии.

Медики рассказали о состоянии здоровья молодого человека, выпавшего накануне из окна дома на улице Николая Семенова.

На место происшествия медики прибыли за 14 минут. После осмотра и оказания помощи молодого человека доставили в ОКБ № 2. В настоящее время он находится в профильном отделении медицинского учреждения. Его состояние здоровья врачи оценивают как тяжелое.

Тюменские предприниматели массово избавляются от СТО и автомоек.

Тюменские бизнесмены массово продают автомойки и бизнес по техническому обслуживанию автомобилей. По данным сайта объявлений «Авито», на 20 марта размещено более 80 подобных объявлений.

На бизнес повлияла стоимость автозапчастей, санкции и снижение покупательской способности населения. Некоторые продавцы стремятся закрыть кредиты, прибыли от СТО и автомоек небольшая.

На проблемы в импортозамещении запасных частей к автомобилям и спецтехнике уже не раз обращали внимание. В конце февраля «Наш город» отмечал, что причиной роста цен на услуги СТО станут увеличение стоимости запасных частей, оборудования, расходных материалов. Работы подорожают на 10-14%.

В Тюмени бизнесмены массово избавляются от СТО и автомоек
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