Выпавший из окна тюменец жив, тюменский бизнес срочно продает СТО и автомойки

Posted Сегодня, 20:12
Published Сегодня, 20:12
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
Инцидент с котом в Тюмени (с ним всё хорошо).
Анастасия отметила, что к ним приезжала полиция. Сейчас ее брат сейчас находится в отделении полиции №5.
«Знакомые брата взяли фотографии с его профиля и разослали по сети, обвинив в произошедшем. После этого начали поступать угрозы ему и матери. Я боялась, что его просто изобьют на улице», — рассказала девушка.
Девушка отправила видео, где с котом всё хорошо. Никаких травм у него нет.
Тюменец, выпавший из окна на улице Николая Семенова жив. Он находится в тяжелом состоянии.
Медики рассказали о состоянии здоровья молодого человека, выпавшего накануне из окна дома на улице Николая Семенова.
На место происшествия медики прибыли за 14 минут. После осмотра и оказания помощи молодого человека доставили в ОКБ № 2. В настоящее время он находится в профильном отделении медицинского учреждения. Его состояние здоровья врачи оценивают как тяжелое.
Тюменские предприниматели массово избавляются от СТО и автомоек.
Тюменские бизнесмены массово продают автомойки и бизнес по техническому обслуживанию автомобилей. По данным сайта объявлений «Авито», на 20 марта размещено более 80 подобных объявлений.
На бизнес повлияла стоимость автозапчастей, санкции и снижение покупательской способности населения. Некоторые продавцы стремятся закрыть кредиты, прибыли от СТО и автомоек небольшая.
На проблемы в импортозамещении запасных частей к автомобилям и спецтехнике уже не раз обращали внимание. В конце февраля «Наш город» отмечал, что причиной роста цен на услуги СТО станут увеличение стоимости запасных частей, оборудования, расходных материалов. Работы подорожают на 10-14%.