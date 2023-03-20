Выпавший из окна тюменец жив, тюменский бизнес срочно продает СТО и автомойки

Тюменский бизнес срочно продает СТО, кот жив и здоров, выпавший из окна тоже жив

С редакцией «Нашего города» связалась сестра мужчины, которого обвиняют в том, что он выкинул кота в окно. Она сообщила, что кот брата сейчас находится в квартире и с ним всё хорошо. Никаких видео с животным он не записывал