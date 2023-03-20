Владимир Путин заявил о необходимости контролировать уголовные дела против бизнеса

Президент РФ 20 марта сделал ряд заявлений на коллегии МВД

Сегодня президент РФ выступил на коллегии МВД. Он заявил о необходимости контролировать обоснованность уголовных дел против бизнеса, и усилении борьбы с нарушениями в IT-сфере и интернете.