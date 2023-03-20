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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Владимир Путин заявил о необходимости контролировать уголовные дела против бизнеса

20 марта 2023, 11:40
Фото: Скрин видео "Смотри медиа"

Президент РФ 20 марта сделал ряд заявлений на коллегии МВД

Сегодня президент РФ выступил на коллегии МВД. Он заявил о необходимости контролировать обоснованность уголовных дел против бизнеса, и усилении борьбы с нарушениями в IT-сфере и интернете.

На коллегии обсуждались вопросы комплектования МВД новыми кадрами.

«Расследования уголовных дел не должны нарушать работу предприятий. Нужно максимально применять альтернативы аресту к обвиняемым в экономических преступлениях», - сообщил на коллегии МВД Владимир Путин 20 марта.

На встрече он положительно оценил работу МВД РФ.

Ранее «Наш город» отмечал, что с 338 до 416 выросло число тяжких коррупционных преступлений в Тюменской области. Всего по материалам проверок возбуждено 28 уголовных дел. 

В регионе отмечается резкий рост коррупции
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Административные дела#Вопросы президенту#Экономика#Деньги#Жалобы
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