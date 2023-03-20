Владимир Путин заявил о необходимости контролировать уголовные дела против бизнеса

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
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Updated Сегодня, 11:40
На коллегии обсуждались вопросы комплектования МВД новыми кадрами.
«Расследования уголовных дел не должны нарушать работу предприятий. Нужно максимально применять альтернативы аресту к обвиняемым в экономических преступлениях», - сообщил на коллегии МВД Владимир Путин 20 марта.
На встрече он положительно оценил работу МВД РФ.
Ранее «Наш город» отмечал, что с 338 до 416 выросло число тяжких коррупционных преступлений в Тюменской области. Всего по материалам проверок возбуждено 28 уголовных дел.