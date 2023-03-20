Владимир Путин рассказал о российско-китайских отношениях

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В этом материале Владимир Владимирович заявил, что РФ приветствует готовность Китая урегулировать кризис на Украине и благодарна ему за взвешенную линию по ситуации в стране, а также напомнил, что наше государство придерживается принципа неделимости безопасности, который НАТО грубо нарушает.
Путин добавил, что уже в текущем году Россия и Китай могут превысить уровень взаимного товарооборота в 200 миллиардов долларов, а газопровод «Сила Сибири» между РФ и КНР стал «сделкой века».
Ещё президент написал, что Россия и Китай борются за справедливость и стоят плечом к плечу в этой борьбе, как «скала посреди бурного потока».
С полным переводом данной статьи читатели скоро смогут познакомиться на сайте Кремля.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за ордера на арест, появившегося на сайте международного суда в Гааге, Путин может стать невыездным.