Владимир Путин рассказал о российско-китайских отношениях

В этом материале Владимир Владимирович заявил, что РФ приветствует готовность Китая урегулировать кризис на Украине и благодарна ему за взвешенную линию по ситуации в стране, а также напомнил, что наше государство придерживается принципа неделимости безопасности, который НАТО грубо нарушает.