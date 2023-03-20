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Posted Сегодня, 01:24

Published Сегодня, 01:24

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Владимир Путин рассказал о российско-китайских отношениях

20 марта 2023, 01:24
Фото: 1MI

Путин написал статью про партнёрство Москвы и Пекина

Президент РФ считает отношения между российской и китайской столицами образцом гармоничного взаимодействия, обеспечечивающим стабильность во всем мире. Соответствующую статью об этом он разместил в китайской газете «Жэньминь жибао», сообщает издание «ТАСС».

В этом материале Владимир Владимирович заявил, что РФ приветствует готовность Китая урегулировать кризис на Украине и благодарна ему за взвешенную линию по ситуации в стране, а также напомнил, что наше государство придерживается принципа неделимости безопасности, который НАТО грубо нарушает.

Путин добавил, что уже в текущем году Россия и Китай могут превысить уровень взаимного товарооборота в 200 миллиардов долларов, а газопровод «Сила Сибири» между РФ и КНР стал «сделкой века».

Ещё президент написал, что Россия и Китай борются за справедливость и стоят плечом к плечу в этой борьбе, как «скала посреди бурного потока».

С полным переводом данной статьи читатели скоро смогут познакомиться на сайте Кремля.

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за ордера на арест, появившегося на сайте международного суда в Гааге, Путин может стать невыездным.

 

Владимир Путин может стать невыездным из-за решения международного суда
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#Елена Чебоксарова#Владимир Путин#Россия#Китай#Отношения#Общество#Новости тюмени
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