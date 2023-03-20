nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В Тюменской области зарплата в добывающей отрасли превысила 140 тысяч рублей

20 марта 2023, 12:19
Фото: 1MI

Средняя зарплата в добывающей отрасли Тюменской области повысилась до 140 тысяч

По данным исследования РИА Новости, в 2022 году отраслью с наивысшей зарплатой в Тюмени добывающая промышленность. Компании размещают вакансии, по которым рабочим предлагают вахту на месторождениях нефти и газа.
Сюжет
Тюмень

Стоит отметить, что в рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях Тюменская область заняла 10 место.

«Отрасль с наивысшей зарплатой в 2022 году — добывающая отрасль. Средняя зарплата — 140 тысяч рублей», — отмечает РИА Новости.

За последний год номинальные зарплаты в России выросли почти на 13%.

Ранее «Наш город» сообщал, что средний заработок тюменцев в декабре 2022 года вырос до 82 тысяч рублей.

Средний заработок тюменцев в декабре 2022 года вырос до 82 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Экономика#Покупка-продажа#Деньги#Водители
Подпишитесь
«Где рука помощи?»: стоит ли полагаться на меры господдержки при покупке жилья
Сегодня, 07:17
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом
Сегодня, 10:18
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
Сегодня, 09:57
Скам. «Подружка меня подставила»: продолжение утренней истории с минированием
Сегодня, 10:43
Итоги недели: последнее слово Бранденбург, рост коррупции, отказ от бронежилетов
Вчера, 15:13
В Тюмени около двух недель не могут найти пропавшую женщину
Сегодня, 08:30