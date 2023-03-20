В Тюменской области зарплата в добывающей отрасли превысила 140 тысяч рублей

Средняя зарплата в добывающей отрасли Тюменской области повысилась до 140 тысяч

По данным исследования РИА Новости, в 2022 году отраслью с наивысшей зарплатой в Тюмени добывающая промышленность. Компании размещают вакансии, по которым рабочим предлагают вахту на месторождениях нефти и газа.

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