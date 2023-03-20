В Тюменской области зарплата в добывающей отрасли превысила 140 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Стоит отметить, что в рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях Тюменская область заняла 10 место.
«Отрасль с наивысшей зарплатой в 2022 году — добывающая отрасль. Средняя зарплата — 140 тысяч рублей», — отмечает РИА Новости.
За последний год номинальные зарплаты в России выросли почти на 13%.
Ранее «Наш город» сообщал, что средний заработок тюменцев в декабре 2022 года вырос до 82 тысяч рублей.