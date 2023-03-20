В Тюменской области похоронили 33-летнего командира, он погиб на СВО. Фото

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Известно, что он родился 29 августа 1989 года в деревне Усть-Малые.
«Леонид Анатольевич Чалков отдал свою жизнь за спокойствие и мир в нашей стране», - сообщила заместитель главы Голышмановского городского округа Вакарина Марина Владимировна.
В 2013 году он закончил Государственный аграрный университет Северного Зауралья.
Вчера «Наш город» сообщал, что на СВО погиб погиб судья из Тюмени. Он был добровольцем в ЧВК «Вагнера».