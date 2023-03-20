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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Тюменской области похоронили 33-летнего командира, он погиб на СВО. Фото

20 марта 2023, 10:41
Фото: Скрин паблика «Голышмановский городской округ»

В Голышманово похоронили бойца погибшего на СВО

В Голышманово похоронили 33-летнего бойца погибшего в СВО. По данным паблика «Голышмановский городской округ», он был командиром взвода. Он погиб ещё 2 ноября 2022 года.

Известно, что он родился 29 августа 1989 года в деревне Усть-Малые.

«Леонид Анатольевич Чалков отдал свою жизнь за спокойствие и мир в нашей стране», - сообщила заместитель главы Голышмановского городского округа Вакарина Марина Владимировна.

В 2013 году он закончил Государственный аграрный университет Северного Зауралья.

Вчера «Наш город» сообщал, что на СВО погиб погиб судья из Тюмени. Он был добровольцем в ЧВК «Вагнера».

В СВО погиб судья из Тюмени. Он был добровольцем ЧВК «Вагнер»
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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Военные#Погибшие#Похороны
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