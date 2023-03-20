В Тюмени у многоэтажного дома загорелся мусор, дым заполонил почти всю площадку. Фото

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Из-за возгорания небольшие повреждения получил ВАЗ 2114, машина находилась недалеко от открытого огня. Дым заполонил площадку около дома. Пострадавших нет.
Причины возгорания пока выясняются. Скорее всего всё произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
15 марта «Наш город» сообщал о сгоревшем мусоре на Войновке около железной дороги в областной столице. Дым можно было увидеть за километр от места инцидента, ущерб от инцидента был незначительный.