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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Тюмени у многоэтажного дома загорелся мусор, дым заполонил почти всю площадку. Фото

20 марта 2023, 11:04
Фото: Скрин видео паблика "ЧС Тюмень"

Дым от пожара заполонил площадку около дома в Тюмени. Фото

В областной столице 20 марта на площадке около многоквартирного дома загорелся строительный мусор. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», на место инцидента прибыли 2 машины МЧС.

Из-за возгорания небольшие повреждения получил ВАЗ 2114, машина находилась недалеко от открытого огня. Дым заполонил площадку около дома. Пострадавших нет.

Причины возгорания пока выясняются. Скорее всего всё произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

15 марта «Наш город» сообщал о сгоревшем мусоре на Войновке около железной дороги в областной столице. Дым можно было увидеть за километр от места инцидента, ущерб от инцидента был незначительный. 

В Тюмени у железной дороги произошел пожар, дым было видно за километр. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Пожар#Пожары#Пожарные#Александр Мязин
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