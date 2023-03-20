В Тюмени осудили мошенников, похитивших имущество убитого владельца АЗС «Валерия К»

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:20
Также фигурантов дела обязали выплатить 9 миллионов рублей в пользу акционерных обществ в счет возмещения материального ущерба.
По данным расследования, 56-летний мужчина, 66-летняя и 55-летняя женщины после убийства владельца АЗС «Валерия К» в результате незаконных финансовых операций с использованием подложных документов, похитили у акционерного общества, принадлежащего погибшему, более 7 миллионов рублей.
Также одна из фигуранток дела зарегистрировала право собственности на 2/3 доли нежилого помещения по улице Северная 7/1, общей стоимостью более 1,4 миллиона рублей, а также с двумя сообщниками похитила 2,5 миллиона рублей из кассы ЗАО «Северное», единственным акционером и директором которого был убитый бизнесмен.
Правда, позже по жалобе законного представителя двоих несовершеннолетних детей погибшего Сергея Княжева указанное решение было отменено Тюменским областным судом.
Суд назначил мошенникам наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Также 56-летнего мужчину обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что бизнесмен, владелец АЗС «Валерия К» Сергей Княжев был убил 8 октября 2015 года. Заказчиками убийства были его партнеры по бизнесу. За убийство предпринимателя они заплатили киллеру 4 миллиона рублей.