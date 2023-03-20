В Тюмени осудили мошенников, похитивших имущество убитого владельца АЗС «Валерия К»

Также одна из фигуранток дела зарегистрировала право собственности на 2/3 доли нежилого помещения по улице Северная 7/1, общей стоимостью более 1,4 миллиона рублей, а также с двумя сообщниками похитила 2,5 миллиона рублей из кассы ЗАО «Северное», единственным акционером и директором которого был убитый бизнесмен.