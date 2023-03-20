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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В Тюмени опять подорожает связь, за интернет придется доплатить еще 10 процентов

20 марта 2023, 15:05
Фото: 1MI

В Тюмени почти на 10 процентов подорожает интернет с 1 апреля

Стоимость услуг связи в Тюмени постепенно дорожает. С 1 апреля свои тарифы изменит оператор «Дом.ру». Цены повысят на 10%, новая стоимость услуг отражается в личных кабинетах.
«У моих знакомых был тариф за 600 рублей. Тоже повысили (Дом.ру) до 660 за месяц с 1 апреля», - отмечает источник «Нашего города».

С начала следующего месяца повысятся тарифы на мобильную связь «Билайн». Сейчас оператор рассылает СМС-оповещения. Цены увеличатся на 10-12%.

В феврале «Наш город» сообщал, что в Тюмени оператор Tele2 поднимает тарифы почти на 10%. В этом году компания сообщала о росте издержек на техническое развитие сетей.

 

В Тюмени оператор Tele2 поднимает тарифы почти на 10%
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Деньги#Связь#Мобильная связь#Сотовая связь#Работа
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