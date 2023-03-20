В Тюмени опять подорожает связь, за интернет придется доплатить еще 10 процентов

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
«У моих знакомых был тариф за 600 рублей. Тоже повысили (Дом.ру) до 660 за месяц с 1 апреля», - отмечает источник «Нашего города».
С начала следующего месяца повысятся тарифы на мобильную связь «Билайн». Сейчас оператор рассылает СМС-оповещения. Цены увеличатся на 10-12%.
В феврале «Наш город» сообщал, что в Тюмени оператор Tele2 поднимает тарифы почти на 10%. В этом году компания сообщала о росте издержек на техническое развитие сетей.