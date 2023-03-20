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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

В Тюмени около двух недель не могут найти пропавшую женщину

20 марта 2023, 08:30
Фото: ТюменьРегионСпас

В Тюменской области в праздничный день пропала горожанка

В Тюмени около двух недель ищут 37-летнюю Ольгу Волосникову. Женщина пропала в праздник, 8 марта, сообщают в ДПСО «Тюменьрегионспас».

В обновлённой ориентировке указано, что в последний раз Ольгу виделив бежевых штанах чёрных кроссовках и чёрной куртке. Среди примет женщины перечисляют рост 165 см, светлые волосы длиной до плеч, серые глаза.

Всех, кому станет что-либо известно о местонахождении попавшей, просят немедленно позвонить: 8-982-922-78-84 или 8-800-600-59-52.

Ранее «Наш город» писал, что 17 марта в Тюмени попал 34-летний мужчина. О его местонахождении также до сих пор нет информации.

 

В Тюмени ищут 34-летнего мужчину. Он пропал два дня назад
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#Елена Чебоксарова#Пропавшие#Поиски человека#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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