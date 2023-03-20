В Тюмени около двух недель не могут найти пропавшую женщину

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
В обновлённой ориентировке указано, что в последний раз Ольгу виделив бежевых штанах чёрных кроссовках и чёрной куртке. Среди примет женщины перечисляют рост 165 см, светлые волосы длиной до плеч, серые глаза.
Всех, кому станет что-либо известно о местонахождении попавшей, просят немедленно позвонить: 8-982-922-78-84 или 8-800-600-59-52.
Ранее «Наш город» писал, что 17 марта в Тюмени попал 34-летний мужчина. О его местонахождении также до сих пор нет информации.