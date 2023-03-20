В Тюмени неизвестный выбросил кота из окна и снял это на видео

В Тюмени живодер выбросил кота из окна и снял это на видео

В Тюмени неизвестный выбросил из окна квартиры кота и похвастался этим в социальных сетях. Видеоролик он опубликовал у себя на странице. На кадрах видно, что животное упало на асфальт с высоты 4-5 этажа, после чего жалобно замяукало.

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