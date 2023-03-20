В Тюмени неизвестный выбросил кота из окна и снял это на видео

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Updated Сегодня, 06:20
По словам очевидцев, кот получил серьезные травмы, но остался жив. На данный момент страница мужчины заблокирована администрацией социальной сети, доступ к оригинальному ролику ограничен.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что живодера, раздробившего голову собаке топором, приговорили к году исправительных работ за жестокое обращение с животным. Также суд вынес решение об удержании 10% заработной платы в течение года в доход государства.