nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Тюмени неизвестный выбросил кота из окна и снял это на видео

20 марта 2023, 06:08
Фото: 1MI

В Тюмени живодер выбросил кота из окна и снял это на видео

В Тюмени неизвестный выбросил из окна квартиры кота и похвастался этим в социальных сетях. Видеоролик он опубликовал у себя на странице. На кадрах видно, что животное упало на асфальт с высоты 4-5 этажа, после чего жалобно замяукало.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, кот получил серьезные травмы, но остался жив. На данный момент страница мужчины заблокирована администрацией социальной сети, доступ к оригинальному ролику ограничен.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что живодера, раздробившего голову собаке топором, приговорили к году исправительных работ за жестокое обращение с животным. Также суд вынес решение об удержании 10% заработной платы в течение года в доход государства.

Тюменский живодер отделался исправительными работами
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Животные#Кошки#Живодеры#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Где рука помощи?»: стоит ли полагаться на меры господдержки при покупке жилья
Сегодня, 07:17
В регионе регистрируется все больше детских суицидов
17 марта 06:20
Владимир Путин может стать невыездным из-за решения международного суда
17 марта 17:11
В регионе выросло число убийств и изнасилований
16 марта 12:10
Итоги недели: последнее слово Бранденбург, рост коррупции, отказ от бронежилетов
Вчера, 15:13
Нового адвоката Бережного вынудили удалить все публикации из социальных сетей
17 марта 03:39