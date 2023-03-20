В Тюмени мошенник забрал 1,6 млн рублей и не построил дом

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
«Летом 2022 года женщина обратилась к Владимиру за оказанием услуг по постройке дома «под ключ». Мужчина откликнулся на обращение, они обговорили условия сделки и заключили договор. После чего потерпевшая передала ему деньги на сумму 1 670 000 рублей», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
После начала стройки Владимир он перестал выходить на связь и пропал вместе с её деньгами.
Ранее «Наш город» сообщал, что В Тюмени осудили мошенников, похитивших деньги убитого владельца АЗС «Валерия К». Аферистов отправили на 5, 4 лет и 3 года в колонию общего режима.