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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

В Тюмени мошенник забрал 1,6 млн рублей и не построил дом

20 марта 2023, 11:23
Фото: 1MI

Тюменец украл у женщины 1,6 млн рублей. На эти деньги он обещал построить дом

Тюменца Владимира Денича, 1980 года рождения обвиняют в мошенничестве. По данным пресс-службы тюменских судов, он сейчас находится под стражей до 14 мая. Потерпевшая передала ему 1,6 млн рублей за строительство дома.
«Летом 2022 года женщина обратилась к Владимиру за оказанием услуг по постройке дома «под ключ». Мужчина откликнулся на обращение, они обговорили условия сделки и заключили договор. После чего потерпевшая передала ему деньги на сумму 1 670 000 рублей», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

После начала стройки Владимир он перестал выходить на связь и пропал вместе с её деньгами.

Ранее «Наш город» сообщал, что В Тюмени осудили мошенников, похитивших деньги убитого владельца АЗС «Валерия К». Аферистов отправили на 5, 4 лет и 3 года в колонию общего режима.

В Тюмени осудили мошенников, похитивших имущество убитого владельца АЗС «Валерия К»
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#Александр Мязин#Мошенники#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дела судебные#Уголовные дела#Экономика#Деньги
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