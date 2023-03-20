В Тюмени мошенник забрал 1,6 млн рублей и не построил дом

Тюменец украл у женщины 1,6 млн рублей. На эти деньги он обещал построить дом

Тюменца Владимира Денича, 1980 года рождения обвиняют в мошенничестве. По данным пресс-службы тюменских судов, он сейчас находится под стражей до 14 мая. Потерпевшая передала ему 1,6 млн рублей за строительство дома.