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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

В Тюмени из-за сообщения о минировании эвакуировали университеты

20 марта 2023, 06:02
Фото: 1MI

Тюменские вузы эвакуировали из-за сообщения о минировании

Источник «Нашего города» сообщает, что сегодня из-за рассылки сообщений о взрывоопасных предметах в школах и вузах эвакуировали аграрный университет. В данный момент сотрудники правоохранительных органов работают в корпусах ТюмГУ.
«Работа филиала в г. Тобольске переведена в дистанционный формат. В Тюмени настоящее время проводится обследование помещений сотрудниками полиции», — сообщили «Нашему городу» ТюмГУ.

Школьников сегодня эвакуировать не пришлось — у детей сейчас весенние каникулы.

Поступило сообщение о минировании школ и вузов города
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня на почты чиновников и СМИ были разосланы сообщения от мужчины, который сообщил, что заминировал школы, вузы, а также департамент образования Тюмени.

#Алиса Вернер#Минирование#Эвакуация#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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