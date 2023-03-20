В Тюмени из-за сообщения о минировании эвакуировали университеты

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
«Работа филиала в г. Тобольске переведена в дистанционный формат. В Тюмени настоящее время проводится обследование помещений сотрудниками полиции», — сообщили «Нашему городу» ТюмГУ.
Школьников сегодня эвакуировать не пришлось — у детей сейчас весенние каникулы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня на почты чиновников и СМИ были разосланы сообщения от мужчины, который сообщил, что заминировал школы, вузы, а также департамент образования Тюмени.