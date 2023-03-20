В Тюмени горожане увидели фазана под балконом дома на улице Коммунаров. Фото

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
«В Тюмени на ул. Коммунаров, 4 под балконом сидел фазан», - сообщил подписчик тг-канала «Тюмень №1».
«Ну всё. Съедят сейчас фазана. Вообще их выращивали в Заводоукоаском районе и выпускали для платной охоты. Наверное, и до Тюмени добрался», - отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
17 марта «Наш город» сообщал, что из-за оттепели в Тюмени проснулись бабочки. На прошлой неделе горожане говорили о журавле, который появился на трассе в Тюменском районе.