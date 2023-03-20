В Тюмени горожане увидели фазана под балконом дома на улице Коммунаров. Фото

В Тюмени горожане увидели фазана. Фото

В областной столице на улице Коммунаров заметили фазана. Сообщение о птице появились в тг-канале «Тюмень №1» и паблике «ЧС Тюмень» 20 марта. Горожане полагают, что он сбежал от хозяев, которые его держали дома.