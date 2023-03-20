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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Тюмени горожане увидели фазана под балконом дома на улице Коммунаров. Фото

20 марта 2023, 12:30
Фото: 1MI

В Тюмени горожане увидели фазана. Фото

В областной столице на улице Коммунаров заметили фазана. Сообщение о птице появились в тг-канале «Тюмень №1» и паблике «ЧС Тюмень» 20 марта. Горожане полагают, что он сбежал от хозяев, которые его держали дома.
Фото: Скрин тг-канала "Тюмень №1"
«В Тюмени на ул. Коммунаров, 4 под балконом сидел фазан», - сообщил подписчик тг-канала «Тюмень №1».
«Ну всё. Съедят сейчас фазана. Вообще их выращивали в Заводоукоаском районе и выпускали для платной охоты. Наверное, и до Тюмени добрался», - отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

17 марта «Наш город» сообщал, что из-за оттепели в Тюмени проснулись бабочки. На прошлой неделе горожане говорили о журавле, который появился на трассе в Тюменском районе.

Из-за резкого потепления в Тюмени проснулись бабочки. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Птицы#Жалобы#Погода в Тюмени#Погода#Работа
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