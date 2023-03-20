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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Тюмени бизнесмены массово избавляются от СТО и автомоек

20 марта 2023, 11:58
Фото: 1MI

Тюменские предприниматели массово избавляются от СТО и автомоек

Тюменские бизнесмены массово продают автомойки и бизнес по техническому обслуживанию автомобилей. По данным сайта объявлений «Авито», на 20 марта размещено более 80 подобных объявлений.

Цены на автомойки начинается от 265 тысяч рублей. СТО стоят уже более 1 млн. На бизнес влияют санкции (есть сложности с доставкой запасных частей) и снижение покупательской способности населения. Некоторые продавцы стремятся закрыть кредиты, прибыль от деятельности не покрывает всех убытков.

На проблемы в импортозамещении запасных частей к автомобилям и спецтехнике уже не раз обращали внимание. В конце февраля «Наш город» отмечал, что причиной роста цен на услуги СТО станут увеличение стоимости запасных частей, оборудования, расходных материалов. Работы подорожают на 10-14%.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Деньги#Дороги#Покупка-продажа#Водители#Работа#Александр Мязин
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