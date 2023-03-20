В Тюмени бизнесмены массово избавляются от СТО и автомоек

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Цены на автомойки начинается от 265 тысяч рублей. СТО стоят уже более 1 млн. На бизнес влияют санкции (есть сложности с доставкой запасных частей) и снижение покупательской способности населения. Некоторые продавцы стремятся закрыть кредиты, прибыль от деятельности не покрывает всех убытков.
На проблемы в импортозамещении запасных частей к автомобилям и спецтехнике уже не раз обращали внимание. В конце февраля «Наш город» отмечал, что причиной роста цен на услуги СТО станут увеличение стоимости запасных частей, оборудования, расходных материалов. Работы подорожают на 10-14%.