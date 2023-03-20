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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Тобольске цены на квартиры приближаются к уровням Тюмени

20 марта 2023, 14:27
Фото: 1MI

Цены на квартиры в Тобольске и Тюмени сближаются

Подписчики паблика «Типичный Тобольск» обсуждают цены на вторичную недвижимость. По мнению горожан, стоимость квадратных метров приближается к квартирам Тюмени.
«Например, однушку в старом кирпичном доме продают за 4 миллиона. Реальное объявление, 8 микрорайон, дом 15, 3 этаж 36 м2», - сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Горожане отмечают, что в Тюмени студия в 29 квадратных метров может стоить 3 миллиона рублей (в зависимости от района).

Ранее «Наш город» сообщал, что самые дорогие квартиры в Тобольске оцениваются в 25 миллионов. При этом горожане не понимают, кто их может купить за эти деньги.

В Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Квартиры#Квартиры-студии#Деньги#Экономика#Работа#Покупка-продажа
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