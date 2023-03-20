В Тобольске цены на квартиры приближаются к уровням Тюмени

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
«Например, однушку в старом кирпичном доме продают за 4 миллиона. Реальное объявление, 8 микрорайон, дом 15, 3 этаж 36 м2», - сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Горожане отмечают, что в Тюмени студия в 29 квадратных метров может стоить 3 миллиона рублей (в зависимости от района).
Ранее «Наш город» сообщал, что самые дорогие квартиры в Тобольске оцениваются в 25 миллионов. При этом горожане не понимают, кто их может купить за эти деньги.