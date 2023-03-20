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Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

В работе постоянных комиссий гордумы примут участие члены Общественной палаты Тюмени

20 марта 2023, 03:43
Фото: 1MI
В рамках совместной деятельности депутаты обсудят ключевые вопросы, касающиеся жизни областной столицы, с руководителями комиссий городской Общественной палаты.
Сюжет
Тюмень

Председатель Думы Евгений Заболотный подчеркнул, что депутаты VII созыва тесно сотрудничают с независимым коллегиальным совещательным органом.

«Вместе мы работаем над решением социально значимых вопросов местного значения и повышением качества жизни тюменцев, реагируем на новые вызовы времени», — сказал председатель Думы.

Евгений Заболотный отметил, что в состав Палаты входят неравнодушные люди разных профессий и возрастов, единомышленники, готовые конкретными делами менять жизнь города к лучшему.

«Общественная палата города была и остается значимым институтом, выражающим мнения и интересы жителей. Благодаря активному диалогу депутатов с представителями палаты на заседаниях постоянных комиссий, решение вопросов станет более оперативным», — выразил уверенность Евгений Борисович.

В деятельности постоянных комиссий Думы примут участие:

  • Председатель комиссии по вопросам ветеранского движения, молодежной политике, патриотическому воспитанию, физической культуре и спорту, популяризации здорового образа жизни Григорий Григорьев;
  • Председатель комиссии по вопросам экономического развития, предпринимательству, сфере услуг и потребительскому рынку Алексей Комов;
  • Председатель комиссии по вопросам экологии, ЖКХ, формирования комфортной городской среды Сергей Юрлов;
  • Председатель комиссии по вопросам социальной сферы, включая здравоохранение, соцобеспечение, образование, культуру Марина Худякова;
  • Председатель комиссии по вопросам общественного контроля и правовому просвещению населения Вадим Колупаев;
  • Председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Алексей Кучеров.

 

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская городская Дума#Общественная палата#Тюменская область
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