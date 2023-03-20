В работе постоянных комиссий гордумы примут участие члены Общественной палаты Тюмени

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Председатель Думы Евгений Заболотный подчеркнул, что депутаты VII созыва тесно сотрудничают с независимым коллегиальным совещательным органом.
«Вместе мы работаем над решением социально значимых вопросов местного значения и повышением качества жизни тюменцев, реагируем на новые вызовы времени», — сказал председатель Думы.
Евгений Заболотный отметил, что в состав Палаты входят неравнодушные люди разных профессий и возрастов, единомышленники, готовые конкретными делами менять жизнь города к лучшему.
«Общественная палата города была и остается значимым институтом, выражающим мнения и интересы жителей. Благодаря активному диалогу депутатов с представителями палаты на заседаниях постоянных комиссий, решение вопросов станет более оперативным», — выразил уверенность Евгений Борисович.
В деятельности постоянных комиссий Думы примут участие: