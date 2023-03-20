Тюменцы сообщили о состоянии придомовых территорий в населенных пунктах региона

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
«Уже неоднократно обращались и в администрацию посёлка Московский, и в ЖКХ. Кучи снега лежат с декабря месяца. На сегодняшний день имеем затопленные участки придомовых территорий», — написала тюменка.
Другая горожанка рассказала, что в ЖК «Биография» сейчас происходит то же самое.
«Всю улицу топит, представители администрации вообще не хотят решать проблему. Уже три года от них ничего добиться не можем», — возмутилась в комментариях под постом подписчица паблика.
В администрации Тюмени жительнице поселка Московский ответили, что очистка улично-дорожной сети и дворовых территорий МКД, в том числе уборка снега, осуществляется ежедневно в плановом порядке. А вот тюменке из древни Патрушева написали, что, согласно информации администрации Московского МО, подтопления дорог в населённом пункте не зафиксировано.
Ранее «Наш город» сообщал, что такая же проблема была в Омутинском селе. Жители обращались к администрации с просьбой решить её.