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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Тюменцы сообщили о состоянии придомовых территорий в населенных пунктах региона

20 марта 2023, 14:58
Фото: ЧС Тюмень

В Тюменской области жители двух деревень пожаловались на затопленные улицы

Сразу две жалобы появились в паблике «ЧС Тюмень» на состояние придомовых территорий в населеных пунктах региона: в поселке Московский и в деревне Патрушева. Местные жители сообщают, что они буквально тонут в лужах, которые образовались из неубранных зимой гор снега.
«Уже неоднократно обращались и в администрацию посёлка Московский, и в ЖКХ. Кучи снега лежат с декабря месяца. На сегодняшний день имеем затопленные участки придомовых территорий», — написала тюменка.

Другая горожанка рассказала, что в ЖК «Биография» сейчас происходит то же самое.

«Всю улицу топит, представители администрации вообще не хотят решать проблему. Уже три года от них ничего добиться не можем», — возмутилась в комментариях под постом подписчица паблика.

В администрации Тюмени жительнице поселка Московский ответили, что очистка улично-дорожной сети и дворовых территорий МКД, в том числе уборка снега, осуществляется ежедневно в плановом порядке. А вот тюменке из древни Патрушева написали, что, согласно информации администрации Московского МО, подтопления дорог в населённом пункте не зафиксировано.

Ранее «Наш город» сообщал, что такая же проблема была в Омутинском селе. Жители обращались к администрации с просьбой решить её.

«Мы тонем»: тюменцы возмущены состоянием дорог
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#Елена Чебоксарова#Дороги#Жалобы#Безопасность на дорогах#Водители#Общество#Тюменцы#Патрушева д.#Московский#Московский поселок#Новости тюмени
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