Тюменцы сообщили о состоянии придомовых территорий в населенных пунктах региона

В Тюменской области жители двух деревень пожаловались на затопленные улицы

Сразу две жалобы появились в паблике «ЧС Тюмень» на состояние придомовых территорий в населеных пунктах региона: в поселке Московский и в деревне Патрушева. Местные жители сообщают, что они буквально тонут в лужах, которые образовались из неубранных зимой гор снега.