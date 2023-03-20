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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Тюменцы снова отметили Новый год

20 марта 2023, 15:41
Фото: 1MI

Жители Тюменской области отпраздновали Навруз

Мероприятие в честь весеннего Нового года провела региональная общественная организация «Ватан». Об этом сообщили в инфоцентре тюменского правительства.
Сюжет
Весна

В центрах татарской культуры для жителей Тюмени и Тобольска, а также во Дворце культуры для ишимцев провели выставки, ярмарки и концерты.

Навруз — это национальный праздник весеннего равноденствия в регионе, который традиционно отмечается у казахов, азебрбайджанцев, киргизов, узбеков и таджиков.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский глава казахов по указу Владимира Путина вошел в Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

Тюменского лидера казахов включили в совет при Владимире Путине
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#Елена Чебоксарова#Весна#Праздник#Бесплатное мероприятие
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