Тюменцы снова отметили Новый год

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
В центрах татарской культуры для жителей Тюмени и Тобольска, а также во Дворце культуры для ишимцев провели выставки, ярмарки и концерты.
Навруз — это национальный праздник весеннего равноденствия в регионе, который традиционно отмечается у казахов, азебрбайджанцев, киргизов, узбеков и таджиков.
Ранее «Наш город» писал, что тюменский глава казахов по указу Владимира Путина вошел в Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям.