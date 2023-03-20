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Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Тюменцев приглашают на работу с бронью от мобилизации

20 марта 2023, 05:41
Фото: 1MI

Тюменцев приглашают на работу в ХМАО, предлагая бронь от мобилизации

Жителям Тюменской области предлагают работу мастером участка на севере с бронью от мобилизации. Соответствующая вакансия опубликована на сайте HeadHunter.
Сюжет
Тюмень

В приглашении указано, что будущему сотруднику предстоит заниматься организацией и контролем за производством работ по дорожной отсыпке, строительству кустовых площадок. Требуемый опыт работы — минимум 1 год.

Работодатель обещает заработную плату в размере 120-130 тысяч рублей, а также оплату за его счет проживания и питания.

Также работу с бронью от мобилизации предлагают токарям-универсалам. Метод работы — вахтовый. Трудиться предстоит на оборонном предприятии, расположенном Нижнем Новгороде. Будущим работникам обещают предоставить бесплатно жилье, компенсировать затраты на проезд до места работы. Размер заработной платы — от 120 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что 30% сотрудников тюменских компаний планируют уволиться в этом году.

Из тюменских компаний хотят уволиться 30% сотрудников
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Рабочие вакансии#Частичная мобилизация#Работа#Тюмень#Тюменская область
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