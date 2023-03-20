Тюменцев приглашают на работу с бронью от мобилизации

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
В приглашении указано, что будущему сотруднику предстоит заниматься организацией и контролем за производством работ по дорожной отсыпке, строительству кустовых площадок. Требуемый опыт работы — минимум 1 год.
Работодатель обещает заработную плату в размере 120-130 тысяч рублей, а также оплату за его счет проживания и питания.
Также работу с бронью от мобилизации предлагают токарям-универсалам. Метод работы — вахтовый. Трудиться предстоит на оборонном предприятии, расположенном Нижнем Новгороде. Будущим работникам обещают предоставить бесплатно жилье, компенсировать затраты на проезд до места работы. Размер заработной платы — от 120 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что 30% сотрудников тюменских компаний планируют уволиться в этом году.