Тюменцев приглашают на работу с бронью от мобилизации

Также работу с бронью от мобилизации предлагают токарям-универсалам. Метод работы — вахтовый. Трудиться предстоит на оборонном предприятии, расположенном Нижнем Новгороде. Будущим работникам обещают предоставить бесплатно жилье, компенсировать затраты на проезд до места работы. Размер заработной платы — от 120 тысяч рублей.