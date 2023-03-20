Тюменцам рассказали, как можно экономить на покупках

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
Для обычного покупателя более выгодной будет способ оплаты банковской картой, на которой имеется хороший кешбэк за определенные категории товаров. Но более безопасным является также QR-код — при оплате товаров наличными или пластиковой картой имеются риски потерять их или того, что их могут украсть. При применении же QR-кода требуется только телефон. Правда, не все торговые точки используют такие способы оплаты, пишет РБК Тюмень.
Также можно использовать систему быстрых переводов — в частности, для оплаты товаров в онлайн магазинах.
«Через СБП по QR-коду удобно оплачивать покупки в онлайн-магазинах. Не нужно искать карту, вводить номер и пин-код. Еще это безопасно, данные карты не сохранятся на сайте, а это минимизирует риск утечки информации к мошенникам», — отмечают эксперты.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области за первый месяц этого года потратили порядка 12,8 миллиардов рублей на платные услуги.