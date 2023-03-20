nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Тюменцам рассказали, как можно экономить на покупках

20 марта 2023, 03:52
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, какой способ оплаты самый выгодный

Тюменцам рассказали о самом выгодном способе оплаты покупок в магазинах. По мнению специалистов, на сегодняшний день для бизнеса более выгодна оплата при помощи QR-кода, содержащего зашифрованные реквизиты, поскольку позволяет существенно экономить на банковских услугах.
Сюжет
Тюмень

Для обычного покупателя более выгодной будет способ оплаты банковской картой, на которой имеется хороший кешбэк за определенные категории товаров. Но более безопасным является также QR-код — при оплате товаров наличными или пластиковой картой имеются риски потерять их или того, что их могут украсть. При применении же QR-кода требуется только телефон. Правда, не все торговые точки используют такие способы оплаты, пишет РБК Тюмень.

Также можно использовать систему быстрых переводов — в частности, для оплаты товаров в онлайн магазинах.

«Через СБП по QR-коду удобно оплачивать покупки в онлайн-магазинах. Не нужно искать карту, вводить номер и пин-код. Еще это безопасно, данные карты не сохранятся на сайте, а это минимизирует риск утечки информации к мошенникам», — отмечают эксперты.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области за первый месяц этого года потратили порядка 12,8 миллиардов рублей на платные услуги.

В Тюменской области за год услуги туризма подорожали на 58%
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Покупки#Покупки в интернете#Оплата услуг#Банковские карты#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Итоги недели: последнее слово Бранденбург, рост коррупции, отказ от бронежилетов
Вчера, 15:13
В регионе регистрируется все больше детских суицидов
17 марта 06:20
Владимир Путин может стать невыездным из-за решения международного суда
17 марта 17:11
В регионе выросло число убийств и изнасилований
16 марта 12:10
На тюменской трассе вспыхнул внедорожник
17 марта 04:12
Нового адвоката Бережного вынудили удалить все публикации из социальных сетей
17 марта 03:39