Тюменцам рассказали, как можно экономить на покупках

Для обычного покупателя более выгодной будет способ оплаты банковской картой, на которой имеется хороший кешбэк за определенные категории товаров. Но более безопасным является также QR-код — при оплате товаров наличными или пластиковой картой имеются риски потерять их или того, что их могут украсть. При применении же QR-кода требуется только телефон. Правда, не все торговые точки используют такие способы оплаты, пишет РБК Тюмень.