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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Тюменского лидера казахов включили в совет при Владимире Путине

20 марта 2023, 09:16
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Житель Тюмени вошёл в состав Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ

Указ о включении Есенгалия Ибраева в состав Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям был подписан Владимиром Путиным. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.
«Очень ответственно быть партнером государства в решении задач национальной политики России. Уверен, что положительный опыт, наработанный в Тюменской области, послужит опорой в новой деятельности», — поделился Ибраев.

Есенгалий Ибраев возглавляет Федеральную национально-культурную автономию казахов России в нашем городе и регионе. В прошлом году, 18 июня, он был избран лидером казахов на внеочередном съезде.

Ранее «Наш город» сообщал, что с момента единогласного избрания на должность президента автономии Ибраев будет руководить ею в течение пяти лет.

 

 

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#Елена Чебоксарова#Владимир Путин#Президент РФ#Указы президента#Межнациональные отношения#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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