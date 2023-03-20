Тюменского лидера казахов включили в совет при Владимире Путине

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
«Очень ответственно быть партнером государства в решении задач национальной политики России. Уверен, что положительный опыт, наработанный в Тюменской области, послужит опорой в новой деятельности», — поделился Ибраев.
Есенгалий Ибраев возглавляет Федеральную национально-культурную автономию казахов России в нашем городе и регионе. В прошлом году, 18 июня, он был избран лидером казахов на внеочередном съезде.
Ранее «Наш город» сообщал, что с момента единогласного избрания на должность президента автономии Ибраев будет руководить ею в течение пяти лет.