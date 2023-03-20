Тюменского лидера казахов включили в совет при Владимире Путине

Житель Тюмени вошёл в состав Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ

Указ о включении Есенгалия Ибраева в состав Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям был подписан Владимиром Путиным. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

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